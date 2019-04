Biệt thự xa hoa của các Hoa hậu Việt độc thân

Mặc dù làm việc chủ yếu ở TP HCM nhưng Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy vẫn sở hữu một căn hộ ở chung cư cao cấp trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Ảnh: Pnsk. Căn hộ được thiết kế với nhiều chi tiết sang trọng và bày biện tinh tế. Ảnh: Pnsk. Trong phòng khách, Mai Phương Thúy trang trí với nhiều thú bông và khung tranh vẽ nghệ thuật. Ảnh: Webtretho. Phòng ngủ có ban công hướng nhiều ánh sáng tạo nên không gian thư giãn. Ảnh: Webtretho. Á hậu Huyền My sống trong căn hộ chung cư cao cấp mới mua rộng 85m2 ở Hà Nội. Ảnh: Tiền phong. Trong phòng khách, Huyền My sử dụng bộ sofa màu đỏ trẻ trung. Ảnh: Tiền phong. Phòng bếp nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Tiền phong. Phòng ngủ đơn giản với gam màu tối và có view nhìn ra công viên. Ảnh: Tiền phong. Một phòng ngủ khác được Huyền My sử dụng làm nơi để quần áo, túi xách, giày dép và phụ kiện... Ảnh: Tiền phong. Sau nhiều năm phấn đấu, Hoa hậu Ngọc Hân đã tậu được một căn hộ mới hiện đại ở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Khám phá. Căn hộ mang đậm nét văn hóa Việt Nam nhưng vẫn hiện đại và tối giản. Phòng khách ngăn cách với phòng đọc - phòng thờ bằng vách thép sơn mài họa tiết. Ảnh: Dân Việt. Rộng 95m2, căn hộ có ưu điểm là hai mặt thoáng. Ảnh: Dân Việt. Cửa vòm đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh: Khám phá. Phòng ngủ không sử dụng giường truyền thống. Thay vào đó là tấm phản, bên dưới có ngăn kéo để lưu trữ đồ. Ảnh: Khám phá. Nhà bếp sang trong với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: Dân Việt. Video: Nhà vườn rộng 500m2 của Hà Kiều Anh. Nguồn: Youtube.

