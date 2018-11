Biệt thự đẹp như mơ giảm nửa giá vẫn không ai dám mua

Căn biệt thự nằm ở New York, Mỹ này từng thuộc sở hữu của John Rosatti - một tỷ phú khét tiếng có mối quan hệ mật thiết với các tên cướp thuộc dòng dõi nhà Colombo. Năm 2013, nó từng được rao bán với mức giá kỷ lục 30 triệu USD (~ 700 tỷ đồng), trở thành biệt thự đắt nhất khu vực Brooklyn, New York. Tuy nhiên, do dính líu tới xã hội đen, không một ai dám “bén mảng” đến xem căn nhà này. Chính vì thế mà chỉ 1 năm sau đó, giá bán của căn biệt thự đã rớt thảm hại, giảm xuống chỉ còn 17 triệu USD (~ 396 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại, mặc dù tổng giá trị ước tính của biệt thự chỉ khoảng 12,5 triệu USD (~ 291 tỷ đồng) nhưng nó vẫn chưa tìm được chủ mới. Biệt thự sang trọng này có tới 10 phòng ngủ với tổng diện tích 2.136 m2. Bên ngoài biệt thự là một bể bơi rộng 92m2. Ngoài ra, nó còn có 40 lều cá nhân phục vụ cho những bữa tiệc xa hoa và khu vườn rộng 2.787m2. Trần nhà tuyệt đẹp. Dưới tầng hầm của nhà chính có một hầm rượu, trong đó đầy đủ các loại rượu đắt đỏ và quý hiếm nhất. Mặt chính của căn nhà hướng ra bờ sông thơ mộng, ở đó, có 1 gara đủ chỗ cho 4 chiếc ô tô và bến đậu cho 2 du thuyền hạng sang. Bên trong ngôi nhà được trang hoàng bởi nội thất và đồ trang trí xa hoa, sang trọng. Hầu hết các phòng đều có cửa sổ lớn với kính trong suốt kéo dài từ trần xuống sàn, mang tới tầm nhìn thoáng rộng tuyệt đẹp. Không gian sang trọng đến choáng ngợp. Đây được gọi là “phòng thiền” với cửa kính lớn trên trần, hứng trọn ánh sáng mặt trời.

Căn biệt thự nằm ở New York, Mỹ này từng thuộc sở hữu của John Rosatti - một tỷ phú khét tiếng có mối quan hệ mật thiết với các tên cướp thuộc dòng dõi nhà Colombo. Năm 2013, nó từng được rao bán với mức giá kỷ lục 30 triệu USD (~ 700 tỷ đồng), trở thành biệt thự đắt nhất khu vực Brooklyn, New York. Tuy nhiên, do dính líu tới xã hội đen, không một ai dám “bén mảng” đến xem căn nhà này. Chính vì thế mà chỉ 1 năm sau đó, giá bán của căn biệt thự đã rớt thảm hại, giảm xuống chỉ còn 17 triệu USD (~ 396 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại, mặc dù tổng giá trị ước tính của biệt thự chỉ khoảng 12,5 triệu USD (~ 291 tỷ đồng) nhưng nó vẫn chưa tìm được chủ mới. Biệt thự sang trọng này có tới 10 phòng ngủ với tổng diện tích 2.136 m2. Bên ngoài biệt thự là một bể bơi rộng 92m2. Ngoài ra, nó còn có 40 lều cá nhân phục vụ cho những bữa tiệc xa hoa và khu vườn rộng 2.787m2. Trần nhà tuyệt đẹp. Dưới tầng hầm của nhà chính có một hầm rượu, trong đó đầy đủ các loại rượu đắt đỏ và quý hiếm nhất. Mặt chính của căn nhà hướng ra bờ sông thơ mộng, ở đó, có 1 gara đủ chỗ cho 4 chiếc ô tô và bến đậu cho 2 du thuyền hạng sang. Bên trong ngôi nhà được trang hoàng bởi nội thất và đồ trang trí xa hoa, sang trọng. Hầu hết các phòng đều có cửa sổ lớn với kính trong suốt kéo dài từ trần xuống sàn, mang tới tầm nhìn thoáng rộng tuyệt đẹp. Không gian sang trọng đến choáng ngợp. Đây được gọi là “phòng thiền” với cửa kính lớn trên trần, hứng trọn ánh sáng mặt trời.