Bí quyết trồng sen xứ lạnh của bà mẹ Việt giữa lòng Châu Âu

Tuổi thơ gắn liền với đồng quê, ao sen trước nhà nên khi sang Bỉ, chị Trương Thị Phước Vân quyết định gây dựng một vườn sen để vơi nỗi nhớ quê nhà. Trồng sen ở châu Âu khó hơn các nước nhiệt đới vì mùa đông kéo dài, khắc nghiệt trong khi sen cần nắng ấm. Ban đầu, vườn sen nhà chị Phước Vân chỉ có vài chậu nhỏ lẻ do chưa có kinh nghiệm trồng và tìm được giống phù hợp với khí hậu ở Bỉ. Sau 3 năm miệt mài học hỏi, chị Phước Vân đã sở hữu vườn sen với hơn 120 chậu gồm 49 loại khác nhau. Để khắc phục yếu tố khí hậu, chị Phước Vân sử dụng hệ thống sưởi, đôi khi là đèn chiếu thay ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, chị Vân còn làm hai nhà kính. Từ cuối tháng 3 hàng năm, chị trồng và sưởi ấm trong nhà kính để nảy chồi. Mỗi sáng sớm và chiều muộn, chị Vân thường ra vườn bón phân, cắt tỉa lá hỏng, diệt rầy, rệp... và tranh thủ hít hà hương sen thơm ngát. Loại khó chinh phục nhất là Gold and Jade Peony (còn gọi là R4) cũng nở hoa rất đẹp. Sen nghìn cánh cho hoa to lâu tàn, lá đẹp và thơm ngát. Sen Jade Gold bung nở. Sen Juwaba chịu lạnh tốt và rất sai hoa. Dưới bàn tay chăm sóc của chị Vân những đóa sen nở rộ, lan tỏa hương thơm khắp cả khu vườn. Ảnh: FB Trương Thị Phước Vân Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24

Tuổi thơ gắn liền với đồng quê, ao sen trước nhà nên khi sang Bỉ, chị Trương Thị Phước Vân quyết định gây dựng một vườn sen để vơi nỗi nhớ quê nhà. Trồng sen ở châu Âu khó hơn các nước nhiệt đới vì mùa đông kéo dài, khắc nghiệt trong khi sen cần nắng ấm. Ban đầu, vườn sen nhà chị Phước Vân chỉ có vài chậu nhỏ lẻ do chưa có kinh nghiệm trồng và tìm được giống phù hợp với khí hậu ở Bỉ. Sau 3 năm miệt mài học hỏi, chị Phước Vân đã sở hữu vườn sen với hơn 120 chậu gồm 49 loại khác nhau. Để khắc phục yếu tố khí hậu, chị Phước Vân sử dụng hệ thống sưởi, đôi khi là đèn chiếu thay ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, chị Vân còn làm hai nhà kính. Từ cuối tháng 3 hàng năm, chị trồng và sưởi ấm trong nhà kính để nảy chồi. Mỗi sáng sớm và chiều muộn, chị Vân thường ra vườn bón phân, cắt tỉa lá hỏng, diệt rầy, rệp... và tranh thủ hít hà hương sen thơm ngát. Loại khó chinh phục nhất là Gold and Jade Peony (còn gọi là R4) cũng nở hoa rất đẹp. Sen nghìn cánh cho hoa to lâu tàn, lá đẹp và thơm ngát. Sen Jade Gold bung nở. Sen Juwaba chịu lạnh tốt và rất sai hoa. Dưới bàn tay chăm sóc của chị Vân những đóa sen nở rộ, lan tỏa hương thơm khắp cả khu vườn. Ảnh: FB Trương Thị Phước Vân Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24