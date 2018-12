Bí kíp để cầu thang xoắn ốc vừa đẹp vừa an toàn

Với tính thẩm mỹ cao và khả năng tiết kiệm không gian tối đa cho ngôi nhà, cầu thang xoắn ốc đang trở thành xu hướng thiết kế được rất nhiều gia đình trên thế giới ưa chuộng. Ảnh: Cuasatdongduongdn. Tại Việt Nam, cầu thang xoắn ốc chỉ mới thực sự “bùng nổ” trong những năm gần đây. Dưới đây là tư vấn của nhiều kiến trúc sư dành cho những người muốn tự thiết kế cầu thang xoắn ốc cho nhà mình. Ảnh: Noithatphuthai. Khi thiết kế cầu thang xoắn ốc, nhất thiết bạn cần lưu ý đến diện tích của ngôi nhà. Ảnh: Luoicauthang. Với nhà chật hẹp, bạn cần bố trí cầu thang xoắn ốc rất cẩn thận để tránh làm không gian trở nên chật chội, bí bách. Ảnh: Cuasatdongtamdanang. Bên cạnh đó, dù nhà chật, bạn vẫn phải chú ý đến độ rộng của khoang cầu thang để đảm bảo sự an toàn và thoải mái khi di chuyển. Ảnh: Cauthanghoanmy. Ở khoảng trần phía trên cầu thang, bạn nên lắp đặt một vài chiếc đèn để đảm bảo độ sáng khi di chuyển lên xuống trong mọi hoàn cảnh, thời tiết sáng tối. Ảnh: Vncc. Do không có chiếu nghỉ nên các bậc thang của cầu thang xoắn ốc nên có độ cao vừa phải để dễ dàng trong việc di chuyển. Ảnh: Inoxtruongvu. Đường kính của khoang cầu thang xoắn ốc phải đạt từ 1,5m - 2m. Nếu chật hơn, không chỉ khiến không gian trong nhà càng có cảm giác tù túng mà còn tạo nên sự thiếu an toàn cho cầu thang. Ảnh: Vcmedia. Bạn có thể đặt một vài chậu cây nhỏ ngay dưới chân cầu thang xoắn ốc nhà mình để không khí thêm trong lành. Ảnh: Diaoconline.

