Bất ngờ ngôi nhà ống Việt có thiết kế bể bơi cực độc

Do nằm trong khu đô thị tấp nập ở TP HCM nên kiến trúc sư phải tốn khá nhiều công sức để ngôi nhà ống Hà House 7x20m hài hòa với thiên nhiên. Thiết kế lệch tầng và dùng chính những khoảng trống ở các tầng là giải pháp để tạo thành các khu vườn nhỏ cho ngôi nhà. Nhờ vậy, mỗi tầng đều có những mảnh vườn nho nhỏ đem đến cảm giác dễ chịu. Khu vườn rộng hơn là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Đặc biệt, với chiều dài 20m, gia chủ dành diện tích để xây một bể bơi mini trong nhà ở tầng trệt. Các thành viên trong nhà có thêm không gian thư giãn, nghỉ ngơi trong ngày hè nóng bức. Với thiết kế độc đáo, "Resort in house" (tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) được xem như một kiến trúc nhà ống kiểu mới ở Việt Nam. Nhà được thiết kế giống như một khu nghỉ dưỡng thân thiện với vườn hoa, cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Đáng chú ý, bên trong nhà còn thiết kế một hồ bơi lớn. Cửa sổ trần nhà và lỗ thông hơi trên tường cho phép ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp nhà.Nhà phố 3 tầng ở quận Gò Vấp (TP HCM) nổi bật hẳn so với các ngôi nhà liền kề nhờ mặt tiền độc đáo. Các tấm chắn cùng với cây xanh tạo điểm nhấn mát mắt cho căn nhà. Một bể bơi được thiết kế khéo léo trong nhà phố. Đây là nơi cả gia đình thư giãn giống như nghỉ dưỡng ở resort xa xỉ. Nguồn ảnh: Archdaily. Video: Thiết kế nhà phố 80m2. Nguồn: Youtube.

