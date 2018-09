6 loài hoa mùa thu trồng ban công khiến ai cũng mê

Với đủ các loại màu sắc, thích nghi tốt ở 18-35 độ C nên thu hải đường là một trong những loài hoa trồng ban công lý tưởng vào mùa thu. Ảnh: Hatgongphuongnam. Là loài cây thân rủ, thu hải đường có thể gieo hạt trong chậu treo bên lan can. Ảnh: Hoasaigon. Mặc dù hoa cúc vàng có thể nở quanh năm (do chăm sóc) song nó lại được coi là một loài hoa đặc trưng của mùa thu. Ảnh: Hoala. Nhiều người còn ví von rằng, hoa cúc vàng rực như vậy là vì nó đã gom hết nắng hè, để sưởi ấm cho mùa thu. Ảnh: Internet. Mang một vẻ đẹp tinh tế và nhã nhặn, hoa thanh xà, bạch xà nở rộ vào cuối thu sẽ khiến ban công thêm sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn. Ảnh: Hoala. Hoa hồng có thể trồng tất cả các thời điểm trong năm. Tuy nhiên, tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa thu lại thích hợp với những giống hồng lai hoặc hồng nhập ngoại. Ảnh: Vuonhongvanloan.Hoa thạch thảo tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính, thanh tú, mềm mại khi hoa nở vào cuối thu – thời điểm hầu hết các loại hoa khác đã úa tàn. Ảnh: Caycanhhanoi. Thạch thảo có hoa kết thành chùm rất sai, nhiều màu sắc. Cây ra hoa liên tục quanh năm nhưng nhiều nhất là cuối thu. Ảnh: Hoadepviet. Có thể nói ít loài hoa tạo thành chuỗi dài màu vàng mềm mại đến cả mét với chuỗi hoa lâu tàn kéo dài đến cả tháng như lan hoàng dương. Ảnh: Caycanhthanglong. Vì thế lan hoàng dương thường được trồng trong các chậu treo hoặc trên ban công. Hoa lâu tàn, kéo dài liên tục đến từ mùa thu đến mùa xuân năm sau. Ảnh: Hoadepviet. Video: Cách trồng hoa súng thái đủ màu sắc. Nguồn: Youtube.

