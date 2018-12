10 dinh thự đắt nhất tại khu nhà giàu Mỹ được bán trong năm 2018

10. 19 Chauncey Close, East Hampton - Giá: 17,28 triệu USD

Ngoài ao nước rộng hơn 120m, dinh thự theo kiến trúc Georgica còn có hướng nhìn trực diện ra Đại Tây Dương. Với diện tích hơn 560 m2, căn nhà có 5 phòng tắm và 4,5 phòng ngủ. Tại đây còn có 1 bể bơi, 3 lò sưởi. 9. Mecox Bayfront, Water Mill - 18,75 triệu USD

Nhìn ra vịnh Mecox, dinh thự xa xỉ này có khung cảnh trong mơ với 1 sân tennis, các khu vườn, nhà vườn, bãi cỏ và tháp ngắm cảnh. Nằm trên diện tích 1,86 hecta, căn nhà có diện tích sử dụng hơn 560 m2 với 7 phòng ngủ, 5 phòng tắm. 8. 79 Surfside Drive, Bridgehampton - Giá: 18,8 triệu USD

Có diện tích 185 m2, dinh thự trước biển này sở hữu thiết kế hiện đại với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tại đây còn có bể bơi nước nóng. 7. 719 Ocean Road, Bridgehampton - Giá: 22,7 triệu USD

Nằm trên diện tích đất gần 1,7 hecta, bao gồm hơn 100m trước bờ biển Bridgehampton, dinh thự này có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. 6. 240 Old Montauk Highway, Montauk - Giá: 22,8 triệu USD

Dinh thự này, nằm trên diện tích đất gần 1 hecta, có phần sân hiên rộng hướng ra biển, là nơi lý tưởng cho các kỳ nghỉ. 5. 121 Further Lane, East Hampton - Giá: 24 triệu USD

Với 10 phòng ngủ, dinh thự này có thiết kế chú trọng tới sự riêng tư tuyệt đối. Nằm trên diện tích đất hơn 3 hecta, tại đây còn có một căn nhà riêng biệt với 2 phòng ngủ dành cho khách. Được xây dựng vào năm 1917, đây từng được công nhận là một trong những dinh thự đẹp nhất tại Mỹ. 4. 477 Little Plains Road, Southampton - Giá: 24 triệu USD

Chỉ cách mặt biển hơn 60m, căn nhà này nằm trên diện tích đất hơn 2 hecta, giữa các vườn hoa hồng, bể bơi và sân tennis. 3. 51 Halsey Lane, Water Mill - Giá: 26,1 triệu USD

Được xây dựng vào năm 1919, dinh thự lịch sử này mới được phục hồi gần đây và vẫn giữ nguyên được nhiều nét cổ xưa, kết hợp với các thiết kế hiện đại. Dinh thự có 4 tầng với 11 phòng ngủ và khu lớn gồm 6 phòng. 2. 134 Murray Lane, Southampton - Giá: 32 triệu USD

Với diện tích hơn 660 m2, dinh thự 4 phòng ngủ này nằm ngay trước bờ biển với bãi cỏ xanh trước mặt. 1. 290 Further Lane, East Hampton - Giá 40 triệu USD

Dinh thự đắt nhất tại Hamptons được bán trong năm qua vừa có hướng nhìn 360 độ ra biển, vừa bao quanh bởi vườn tược và cảnh quan thiên nhiên. Ngoài 9 phòng ngủ và 7,5 phòng tắm, căn nhà còn có phòng spa với bồn tắm nóng và bể bơi.

