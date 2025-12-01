Nguyên nhân khiến trẻ bị sâu răng dù đánh răng đều đặn

Trẻ đánh răng đều vẫn sâu răng vì nhiều nguyên nhân từ thói quen ăn uống, men răng yếu đến các bệnh lý tiềm ẩn.

Nhiều phụ huynh băn khoăn khi thấy con mình vẫn bị sâu răng dù đã duy trì thói quen đánh răng đều đặn. Thực tế, sâu răng ở trẻ không chỉ liên quan đến việc đánh răng, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Thói quen ăn uống chưa hợp lý

Trẻ em thường thích đồ ngọt, nước có gas, kẹo và bánh quy. Khi ăn các loại thực phẩm này, vi khuẩn trong miệng chuyển đường thành axit, làm mòn men răng. Ăn vặt nhiều lần trong ngày khiến răng luôn phải đối mặt với axit, ngay cả việc đánh răng hai lần cũng khó chống lại tác hại.

Đánh răng chưa đúng cách

Nhiều trẻ đánh răng qua loa, không chải kỹ các bề mặt răng hoặc bỏ sót các kẽ răng. Lượng kem đánh răng dùng cũng có thể chưa đủ fluoride, thành phần quan trọng giúp răng chắc khỏe.

Thiếu fluoride

Fluoride giúp men răng kháng axit và tái khoáng hóa các vết men răng bị tổn thương. Nếu trẻ không dùng kem đánh răng chứa fluoride hoặc không được bổ sung fluoride qua nước uống hoặc điều trị nha khoa, nguy cơ sâu răng sẽ cao hơn.

Yếu tố di truyền và cấu trúc răng

Một số trẻ có men răng yếu bẩm sinh hoặc răng mọc lệch, kẽ răng hẹp, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn tích tụ. Trong trường hợp này, dù đánh răng thường xuyên, sâu răng vẫn dễ xuất hiện.

Vấn đề về nước bọt

Nước bọt có chức năng trung hòa axit và rửa trôi thức ăn thừa. Nếu trẻ bị khô miệng hoặc lượng nước bọt ít, axit sẽ tích tụ lâu hơn, làm tăng nguy cơ sâu răng.

Vi khuẩn và viêm nướu

Nhiều trẻ có lượng vi khuẩn Streptococcus mutans cao hoặc bị viêm nướu, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển nhanh. Tình trạng viêm nướu còn khiến răng nhạy cảm hơn với axit và vi khuẩn.

Thuốc và các vấn đề sức khỏe khác

Một số loại thuốc làm giảm tiết nước bọt, hoặc các bệnh lý như tiểu đường, rối loạn miễn dịch cũng làm tăng nguy cơ sâu răng ở trẻ.

Thiếu kiểm tra và chăm sóc nha khoa định kỳ

Việc đánh răng tại nhà quan trọng nhưng không thể thay thế kiểm tra định kỳ với nha sĩ. Nha sĩ có thể phát hiện sớm các mảng bám, sâu răng mới hình thành và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Sử dụng bình sữa hoặc núm vú giả chứa đường

Việc cho trẻ bú bình với sữa có đường hoặc nước trái cây trước khi ngủ khiến đường tiếp xúc lâu với răng, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn gây sâu răng phát triển.

Thói quen nghiến răng hoặc cắn vật cứng

Nghiến răng hoặc cắn đồ cứng làm men răng bị tổn thương, tạo các khe nứt nhỏ cho vi khuẩn xâm nhập, tăng nguy cơ sâu răng dù trẻ vẫn chăm đánh răng.

Giải pháp giúp trẻ giảm nguy cơ sâu răng

Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách, ít nhất hai lần/ngày, sử dụng kem đánh răng chứa fluoride; Hạn chế đồ ngọt và ăn vặt, đặc biệt là trước khi đi ngủ; Khuyến khích trẻ uống nước lọc thường xuyên để giảm axit trong miệng; Thăm khám nha khoa định kỳ 3–6 tháng/lần; Xem xét các biện pháp bổ sung fluoride nếu cần theo tư vấn của nha sĩ.

Dù đã chăm đánh răng, trẻ vẫn có thể bị sâu răng nếu các yếu tố khác không được kiểm soát. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp phụ huynh kết hợp nhiều biện pháp bảo vệ răng cho con, từ ăn uống, vệ sinh răng miệng đến chăm sóc nha khoa định kỳ, mang lại nụ cười khỏe mạnh cho trẻ.