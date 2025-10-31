[INFOGRAPHIC] Các bệnh lý răng miệng thường gặp ở mẹ bầu

8 thực phẩm giúp vòng 3 săn chắc, đầy đặn tự nhiên Không cần can thiệp thẩm mỹ, chỉ với chế độ ăn khoa học và thực phẩm giàu dinh dưỡng dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vòng 3 săn chắc, quyến rũ tự nhiên.

Giải cơn thèm ngọt bằng 6 món ăn vặt lành mạnh, ít đường Không cần kiêng khem để tránh đường, bạn vẫn có thể ăn ngọt mỗi ngày với 6 món ăn vặt tự nhiên, ít đường, vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Tín hiệu thầm lặng của ung thư bạn không nên bỏ qua Ung thư thường bắt đầu bằng những thay đổi rất nhỏ dễ bỏ qua. Nhận biết sớm những dấu hiệu thầm lặng này chính là cách bảo vệ bản thân trước căn bệnh nguy hiểm.

Ca phẫu thuật đặc biệt cứu sống bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn Những người có viêm gan virus (B, C), xơ gan hoặc có yếu tố nguy cơ... cần đi khám gan mật định kỳ 6 tháng/lần, làm siêu âm và xét nghiệm AFP.

Cắt ung thư dạ dày cho cụ bà 85 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm Ca phẫu thuật được thực hiện trên người bệnh cao tuổi, mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng như tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường…

Đau ngực âm ỉ, người đàn ông bị bóc tách động mạch chủ đe dọa tính mạng Bóc tách thành động mạch chủ, bệnh nhân hầu như không có cơ hội sống nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Ứng dụng huỳnh quang điều trị ung thư phụ khoa giai đoạn sớm Với sự phát triển của công nghệ, hệ thống định vị huỳnh quang Indocyanine green (ICG) nội soi đã mang lại nhiều ứng dụng trong các bệnh lý ung thư phụ khoa.

[INFOGRAPHIC] 6 loại rau giúp nhuận tràng Các loại rau lá xanh như rau mồng tơi, rau lang, rau dền, rau đay… chính là nguồn thực phẩm giàu chất xơ nhất, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Loại quả mùa thu vừa ngon lại bổ, giúp tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch Mùa hồng chín rộ, loại quả ngọt lành này không chỉ thơm ngon mà còn tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, mắt sáng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

[INFOGRAPHIC] Lợi ích tuyệt vời của nước cam Cam chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, tác dụng toàn diện đối với sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Bí quyết phòng tránh đau xương khớp mùa lạnh Nhiệt độ hạ thấp khiến các khớp đau nhức, vận động kém. Để tránh những cơn đau mùa lạnh, việc chăm sóc và bảo vệ xương khớp đúng cách cần được lưu ý.

Cứu sống bệnh nhân 63 tuổi ở Bắc Ninh rối loạn nhịp tim sau khi bị điện giật Bệnh nhân 63 tuổi bị điện giật, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đã được cấp cứu thành công nhờ phản ứng nhanh của đội ngũ y tế.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10 kg Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật thành công bóc khối u xơ tử cung khổng lồ, cảnh báo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Người đàn ông 54 tuổi ở Nghệ An hóc đinh vít khi ăn uống Bệnh nhân 54 tuổi ở Nghệ An bị hóc đinh vít trong khi ăn uống, được bác sĩ Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) nội soi cấp cứu, gắp dị vật ra an toàn.

Bé trai 7 tuổi bị bỏng thương tâm, cảnh báo từ tai nạn trong sinh hoạt Chiếc xe bán bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, nồi nước sôi văng trúng khiến bé trai 7 tuổi bỏng nặng, khuyến cáo tai nạn bỏng từ sinh hoạt thường gặp.

Nghệ An tiêu hủy 150 kg măng khô không rõ nguồn gốc Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 150 kg thực phẩm măng khô không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Hộ kinh doanh ở Bản Đồng Phầu, xã Châu Bình.

Cứu người đàn ông 2 lần ngừng tim nguy kịch do nhồi máu cơ tim Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO được coi là phương án cuối cùng để cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch, cận kề sinh tử.

Thiếu vi chất gì khiến tóc yếu, dễ gãy rụng? Khám phá các loại thực phẩm giàu sắt, kẽm, biotin, vitamin A, C, D và canxi để duy trì sức khỏe tóc, da và xương, ngăn ngừa da khô, tóc rụng...

[INFOGRAPHIC] Tác dụng của đường đen Đường đen được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn bởi một số tác dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp.