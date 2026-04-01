Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 3 người tử vong.

Theo Hải Dương/vietnamnet.vn

Ngày 31/3, Công an xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 cùng ngày, tài xế Lê Châu Duẩn (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container mang BKS: 77H-055.03 chở dăm keo từ nhà máy keo Xuân Quang (xã Phú Mỡ) lưu thông trên tuyến ĐT647.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn thôn Phú Tâm (xã Phú Mỡ), xe container tông vào xe máy mang BKS: 78AK-044.XX do ông La Lan C. (SN 1970, ngụ xã Phú Mỡ) điều khiển, chở theo ông La Thanh N. (SN 1957, ngụ cùng xã) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông C. và ông N. tử vong tại chỗ. Tài xế D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng không qua khỏi.

tai-nan-1.jpg
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: MM

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn.

659672194-1386199443550912-8920507436146875862-n.jpg
tau-hoa-8419.jpg
nguoi-bi-chay-den-tu-vong-canh-xe-cau-1.png
