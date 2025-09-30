Hà Nội

Xã hội

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa 23 người dân chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Sơn La

Thế đã đưa ra các thông tin gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 7 tỷ 941 triệu đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu (cũ), tỉnh Sơn La.

Gia Đạt

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, tạm giam bị can đối với Nguyễn Anh Thế (SN1991, trú tại: Thôn 2, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) (Nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Thuận Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS.

556125373-122208502688275654-8808139305132517894-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Thế tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra xác định từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2020, Thế làm cán bộ tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Thuận Châu; quá trình công tác, Thế có tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Để có tiền đánh bạc, Thế đã đưa ra các thông tin gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 7 tỷ 941 triệu đồng của 23 người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu (cũ) như: Vay nóng để đảo nợ cho khách hàng khác; đưa tiền để Thế nộp hộ tất toán khoản nợ vào ngân hàng... Sau khi các khách hàng tin tưởng, giao tiền thì Thế đã chiếm đoạt và sử dụng để tham gia cá cược, đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can để quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác. Trường hợp ai là bị hại của Nguyễn Anh Thế thì đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của Pháp Luật (Liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Mạnh Tuấn - SĐT: 0962.984.184).

Nguồn: ĐTHĐT.
