Người tung tin "vỡ đập thuỷ điện Bản Vẽ" bị xử phạt thế nào?

Công an tỉnh Nghệ An sáng ngày 28/7 cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Tương Dương đã triệu tập Lô Thanh S. (SN 1998, trú xã Yên Thắng, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi phát trực tiếp video có nội dung “Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ dân chạy toán loạn mong bình an” vào lúc 17h30 ngày 27/7.

Lô Thanh S. tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 27/7, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) bị vỡ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du Nhà máy Thủy điện hoảng loạn, bỏ chạy lên núi để phòng tránh lũ dâng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, tung tin vỡ đập thủy điện trong thời điểm lũ lụt đang xảy ra ở Nghệ An là hành vi rất đáng trách, vi phạm pháp luật, thậm chí còn nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hậu quả của hành vi này để xem xét xử lý hành chính hành truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi của các chủ thể thực hiện trên không gian mạng đều phải tuân thủ luật an ninh mạng. Theo đó, điều 8 luật an ninh mạng quy định nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng.

Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng mà người thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ xác định nội dung thông tin mà Lô Thanh S. đã đưa lên không gian mạng, sẽ làm rõ nhận thức và mục đích của việc đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng đồng thời sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Trong trường hợp hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cho nhiều người phải di tản trong đêm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản, gây hoang mang trong dư luận xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự hoặc Tội đưa thông tin trái phép lên mạng internet theo điều 288 Bộ luật Hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo luật sư Cường những ngày qua, các xã miền Tây Nghệ An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn lũ lịch sử, nhiều hộ dân bị ngập sâu trong nước. Thậm chí đã có những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều hộ dân.

Ở thời điểm này những thông tin về tình hình nước lũ, đặc biệt là nước trên các thủy điện là rất quan trọng, có thể tác động trực tiếp đến đời sống, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Bởi vậy, việc đưa thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện, vỡ đê ở thời điểm nhạy cảm sẽ gây ra những hậu quả, hệ lụy khôn lường. Các tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin nên mạng xã hội về tình hình bão lũ đòi hỏi phải chuẩn xác, đúng sự thật, tránh gây hoang mang, lo lắng trong dư luận xã hội.

Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người về ý thức trách nhiệm công dân khi đưa các thông tin lên mạng xã hội cũng như phải gánh chịu những hậu quả pháp lý khi đưa thông tin sai sự thật.

Ngoài việc xem xét làm rõ hành vi vi phạm, đính chính thông tin và xử lý các đối tượng đưa thông tin sai sự thật nên không gian mạng, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho công dân.

Đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin về bão lũ để bà con nhân dân nắm được, chủ động ứng phó. Những người sử dụng mạng xã hội cũng cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải phải chia sẻ và người dân tuyệt đối không chỉ tin theo những thông tin một chiều trên mạng xã hội mà không có kiểm chứng.

Các hoạt động ứng phó với thiên tai lũ lụt cần phải có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, của cơ quan chức năng. Khi có những thông tin bão lũ cần phải xác thực trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và việc ứng phó cần phải có sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, tránh việc tự phát, tin theo những thông tin trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và tài sản của người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh cáo hiệu trưởng để vợ gửi clip nhạy cảm cho nữ kế toán: