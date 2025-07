Đê điều bị lấn chiếm, Hà Nội đối mặt nguy cơ vỡ trận khi lũ lớn

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phạm Viết Công (SN 1957, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, địa bàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam.