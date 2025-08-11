Hà Nội

Sống Khỏe

Người thợ sắt bị sốc phản vệ độ 3 vì silicon chống dột

Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng.

Thúy Nga

Ngày 11/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột.

Bệnh nhân Đ.N.T (38 tuổi, trú tại Sơn La) nhập viện tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ. Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

bong-rat.jpg
Bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột - Ảnh BVCC

Theo đó, anh T làm nghề thợ sắt. Ngày 29/7, khi thi công chống dột mái một công trình, vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Anh đứng ngay dưới mái hiên – nơi nước mưa từ trên mái dồn xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa lẫn silicon chưa kịp khô trút thẳng từ mái tôn xuống người. Anh bị ướt sũng toàn thân.

Khoảng một giờ sau, anh thấy rát nhẹ và nổi những chấm đỏ ở vùng cổ, mặt. Buổi tối, sau khi tắm rửa và thay đồ, các nốt đỏ lan rộng khắp cơ thể.

bong-rat-3.jpg
Tổn thương ở lưng của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sáng hôm sau, mắt anh mờ dần, da đỏ toàn thân. Anh được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán kích ứng da. Sau 6 ngày điều trị không cải thiện, tổn thương tiến triển nặng với bọng nước lan rộng, da chuyển màu thâm đen, sốt liên tục, nhiệt độ cao nhất 40oC, kèm đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc, đau nhiều vùng mặt, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bác sĩ xác định anh bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3. “Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng”, TS.BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, cho biết.

bong-rat-2.jpg
Tổn thương ở tay của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, các bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.

Theo TS Hải Ninh, không chỉ được dùng trong ngành xây dựng, silicon còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống thường ngày như: Keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn; Khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt; Bao cao su và một số vật tư y tế.

Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… thường xuyên tiếp xúc với silicon, nguy cơ dị ứng cao hơn nếu không dùng đồ bảo hộ đầy đủ.

bong-rat-4.jpg
Tổn thương phần mặt của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Những người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các sản phẩm có chứa chất này, đặc biệt là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da.

Cần đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dán nhãn “silicone-free”, đồng thời thử trước trên một vùng da nhỏ.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, TS Hải Ninh nhấn mạnh.

#bỏng rát toàn thân #dị ứng silicon #nguy cơ dị ứng silicon #sốc phản vệ silicon #dấu hiệu dị ứng silicon #chống dột bằng silicon

Sốc phản vệ độ 2 sau khi ăn cơm với cá thu

Dị ứng không chừa ai, một bữa ăn quen thuộc cũng có thể trở thành hiểm họa sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Khoa Cấp cứu đã xử lý cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nam 32 tuổi rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau bữa cơm với món cá thu khô – một món ăn dân dã quen thuộc.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 5 tiếng trước khi nhập viện, anh có dùng bữa cơm với món cá thu khô. Khoảng 1 tiếng trước khi vào viện, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nóng bừng mặt, kèm đau bụng và đi ngoài phân lỏng một lần. Đáng chú ý là bệnh nhân không xuất hiện ban ngứa ngoài da – một biểu hiện thường thấy của dị ứng.

Xem chi tiết

Lý do người thành phố dễ viêm mũi dị ứng

Không chỉ ô nhiễm không khí, phụ thuộc điều hòa, căng thẳng và không gian kín cũng góp phần biến viêm mũi dị ứng thành nỗi ám ảnh của dân thành phố.

Cứ mỗi đợt giao mùa hay khi không khí ô nhiễm tăng cao, nhiều người sống ở các thành phố lớn lại khổ sở vì hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi kéo dài. Viêm mũi dị ứng gần như đã trở thành bệnh quốc dân của dân đô thị. Ít ai biết, chính nhịp sống hiện đại, môi trường sinh hoạt và thói quen làm việc nơi thành phố lại là những yếu tố âm thầm khiến bệnh này trở nên phổ biến và khó dứt điểm.

5-6156.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Ăn trứng gà, trẻ 10 tháng tuổi sốc phản vệ nguy kịch

Dị ứng thức ăn có thể xảy ra bất ngờ, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ nếu không được xử trí đúng cách, kịp thời.

Ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, các bác sĩ khoa Nhi vừa kịp thời cấp cứu thành công 2 bé bị dị ứng thức ăn, trong đó có 1 ca rất nguy kịch do sốc phản vệ.

Trường hợp đầu tiên là bé H.N.T, 10 tháng tuổi, thường trú tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, sau khi ăn trứng gà khoảng 1 tiếng thì xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều kèm theo khó thở, tím tái được chẩn đoán sốc phản vệ do dị ứng trứng gà. May mắn là bé được người nhà đưa đến viện rất nhanh và xử lý kịp thời.

Xem chi tiết

