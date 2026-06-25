Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé gái 12 tuổi gãy hai xương cẳng chân do tai nạn trượt patin

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi nữ 12 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, bị gãy hai xương cẳng chân phải do tai nạn khi chơi patin.

Thúy Nga

Theo người nhà, trong lúc trượt patin, trẻ không may bị ngã, chân phải tiếp đất ở tư thế bất thường. Sau tai nạn, bệnh nhi đau nhiều vùng cẳng chân phải, không thể vận động và được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu sau khi sơ cứu ban đầu.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy trẻ bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải, đường gãy chéo xoắn và có di lệch.

truot-ba-tanh-1.jpg
Trượt patin khiến trẻ 12 tuổi ngã gãy xương - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật kết hợp xương chày phải dưới màn hình tăng sáng C-arm, sử dụng đinh Metaizeau để cố định ổ gãy. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ổ gãy được nắn chỉnh về đúng vị trí giải phẫu và cố định vững chắc.

Theo các bác sĩ, phương pháp xuyên đinh kín giúp hạn chế tổn thương phần mềm, giảm xâm lấn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

truot-ba-tanh-2.jpg
Hình ảnh xương gãy trên phim chụp - Ảnh BVCC

BS Hà Quốc Toản, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, trượt patin là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường thể lực, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao, nhất là đối với trẻ mới làm quen hoặc chưa thành thạo kỹ năng.

Nguy cơ tai nạn tăng lên khi trẻ chơi ở khu vực không phù hợp như sân tập thể đông người, lòng đường hoặc các bề mặt gồ ghề, trơn trượt. Khi mất thăng bằng hoặc va chạm, trẻ có thể gặp các chấn thương từ nhẹ đến nặng như xây xát da, bầm tím, bong gân, trật khớp hoặc gãy xương.

Thực tế cho thấy, các chấn thương chi dưới, đặc biệt là vùng cổ chân, cẳng chân và đầu gối, thường gặp ở trẻ tham gia trượt patin do đây là những vị trí chịu lực trực tiếp khi té ngã.

truot-ba-tanh.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn khi cho trẻ tham gia môn thể thao này.

Trước hết, cần lựa chọn địa điểm trượt patin phù hợp, bằng phẳng, ít phương tiện qua lại và tránh những khu vực đông người. Trẻ nên được hướng dẫn tập luyện từng bước, nắm vững kỹ năng giữ thăng bằng, phanh và xử lý tình huống trước khi tham gia ở tốc độ cao.

Bên cạnh đó, việc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ chấn thương khi xảy ra tai nạn. Trẻ nên sử dụng mũ bảo hiểm, đệm bảo vệ khuỷu tay, đầu gối và cổ tay trong suốt quá trình tập luyện.

Phụ huynh cũng cần giám sát trẻ, đặc biệt với những em mới tập hoặc còn hạn chế về kỹ năng. Việc chủ quan hoặc để trẻ tự chơi ở môi trường không an toàn có thể làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Khi trẻ bị ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều, sưng nề, biến dạng chi hoặc không thể vận động, cần hạn chế di chuyển vùng tổn thương, sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gần 200 giám đốc, nhân viên bị khởi tố vì lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng:

#Chấn thương thể thao trẻ em #Nguy cơ gãy xương khi trượt patin #An toàn và phòng tránh tai nạn #Kỹ năng và dụng cụ bảo hộ #Ảnh hưởng mùa hè đến hoạt động thể thao

Bài liên quan

Sống Khỏe

Mới nghỉ hè, trẻ liên tiếp nhập viện vì tai nạn sinh hoạt

Mới chỉ bước vào những ngày đầu kỳ nghỉ hè, các cơ sở y tế đã ghi nhận tình trạng trẻ em bị tai nạn sinh hoạt có xu hướng gia tăng.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tối ngày 10/6, Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức đã liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em nhập viện do tai nạn trong lúc vui chơi.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhi 4 tuổi. Trong lúc chơi đùa, trẻ không may bị ngã và va đập mạnh vào cạnh bàn. Tai nạn khiến bệnh nhi bị vết thương phức tạp vùng vành tai, trong đó 1/3 trên vành tai gần như đứt rời, tổn thương cả da và sụn tai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gia tăng trẻ tai nạn dịp hè, nguy kịch tính mạng

Với bản tính hiếu động, tò mò nhưng chưa có kiến thức và chưa được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ mình nên trẻ dễ gặp các tai nạn thương tích nặng nề.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm số ca tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng và truyền thông, tai nạn vẫn xảy ra phổ biến mỗi dịp hè, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé gái 11 tuổi suýt bị liệt chân sau chấn thương cột sống cổ kéo dài 2 năm

Trong lúc chơi trượt patin, bé bị ngã ngửa ra sau nhưng không có biểu hiện bất thường, chỉ đến khi tê liệt tăng dần, gia đình mới đưa đi khám.

Một tai nạn tưởng chừng đơn giản trong lúc trượt patin đã khiến bé gái 11 tuổi suýt bị liệt vĩnh viễn. Nhờ sự can thiệp kịp thời và trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, em đã được cứu sống và phục hồi vận động sau ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm.

Bệnh nhi P.N.B.K (11 tuổi, ngụ Thủ Đức) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy gãy trật đốt sống cổ C1–C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng – tình trạng đe dọa liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị mắc kẹt ngón tay trong đoạn ống sắt khi đang vui chơi tại nhà.