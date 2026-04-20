Người nông dân vô tình đào được tượng thú bằng vàng, nặng 9,1 kg

Trong khi đào mương dẫn nước, người nông dân phát hiện ra một tượng thú bằng vàng, với hàm lượng vàng lên đến 99%.

Tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Wan Yiquan, một nông dân cần mẫn làm việc trên mảnh đất của mình cả đời, nhưng ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng công việc lao động bình thường này lại biến ông thành người nổi tiếng trong làng.

Vào một ngày nắng nóng gay gắt, Wan Yiquan đang đào mương, mồ hôi đầm đìa, thì bất ngờ xúc phải một cục đất nặng. Ông nghĩ đó chỉ là một hòn đá bình thường, hoặc có lẽ là phế liệu, nhưng ông vẫn mang nó về nhà sau giờ làm.

Chỉ sau khi làm sạch, ông mới phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong đất – đó không phải là một hòn đá bình thường, mà là một bức tượng động vật được chế tác tinh xảo, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mặc dù Wan Yiquan không được học hành bài bản, nhưng ông đã nhận ra một cách bản năng rằng, đây không phải là một vật thể bình thường.

Tuy nhiên, tin vui không kéo dài được lâu. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng, dân làng đổ xô đến nhà ông, chen chúc nhau, ai nấy đều háo hức được nhìn thấy báu vật bí ẩn này. Không lâu sau, sở quản lý di tích văn hóa nhận được tin và cử chuyên gia đến thẩm định.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, đó quả thực là một tượng con thú bằng vàng từ thời Tây Hán. Là một báu vật quý hiếm của thời Tây Hán, nó được làm hoàn toàn bằng vàng và là một trong những hiện vật bằng vàng nặng nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay, với độ tinh khiết của vàng lên tới 99,9%.

Con thú vàng này cao 10,2 cm, rộng 17,8 cm và nặng 9,1 kg. Quy mô và kỹ thuật chế tác thật đáng kinh ngạc. Con thú vàng có hình dáng độc đáo, cuộn tròn trong tư thế nằm, đầu tựa trên chân và có một chiếc nhẫn vàng trên đầu.

Ban đầu, Wan Yiquan cho rằng đó là một con cóc, nhưng khi quan sát kỹ hơn, nó lại giống một con hổ. Các chuyên gia cũng không chắc chắn, có người cho rằng đó là sư tử, người thì đoán đó là hổ hoặc báo. Đặc biệt, kỹ thuật chế tác tinh xảo của nó thật đáng kinh ngạc, các hoa văn tinh tế và đều đặn, dường như được tạo ra bằng búa cùn.

Con thú bằng vàng thời Tây Hán này được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh, trở thành một trong những hiện vật quý giá nhất.