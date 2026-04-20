Người nông dân vô tình đào được tượng thú bằng vàng, nặng 9,1 kg

Trong khi đào mương dẫn nước, người nông dân phát hiện ra một tượng thú bằng vàng, với hàm lượng vàng lên đến 99%.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Wan Yiquan, một nông dân cần mẫn làm việc trên mảnh đất của mình cả đời, nhưng ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng công việc lao động bình thường này lại biến ông thành người nổi tiếng trong làng.

Vào một ngày nắng nóng gay gắt, Wan Yiquan đang đào mương, mồ hôi đầm đìa, thì bất ngờ xúc phải một cục đất nặng. Ông nghĩ đó chỉ là một hòn đá bình thường, hoặc có lẽ là phế liệu, nhưng ông vẫn mang nó về nhà sau giờ làm.

Chỉ sau khi làm sạch, ông mới phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong đất – đó không phải là một hòn đá bình thường, mà là một bức tượng động vật được chế tác tinh xảo, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mặc dù Wan Yiquan không được học hành bài bản, nhưng ông đã nhận ra một cách bản năng rằng, đây không phải là một vật thể bình thường.

Tuy nhiên, tin vui không kéo dài được lâu. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng, dân làng đổ xô đến nhà ông, chen chúc nhau, ai nấy đều háo hức được nhìn thấy báu vật bí ẩn này. Không lâu sau, sở quản lý di tích văn hóa nhận được tin và cử chuyên gia đến thẩm định.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, đó quả thực là một tượng con thú bằng vàng từ thời Tây Hán. Là một báu vật quý hiếm của thời Tây Hán, nó được làm hoàn toàn bằng vàng và là một trong những hiện vật bằng vàng nặng nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay, với độ tinh khiết của vàng lên tới 99,9%.

Con thú vàng này cao 10,2 cm, rộng 17,8 cm và nặng 9,1 kg. Quy mô và kỹ thuật chế tác thật đáng kinh ngạc. Con thú vàng có hình dáng độc đáo, cuộn tròn trong tư thế nằm, đầu tựa trên chân và có một chiếc nhẫn vàng trên đầu.

Ban đầu, Wan Yiquan cho rằng đó là một con cóc, nhưng khi quan sát kỹ hơn, nó lại giống một con hổ. Các chuyên gia cũng không chắc chắn, có người cho rằng đó là sư tử, người thì đoán đó là hổ hoặc báo. Đặc biệt, kỹ thuật chế tác tinh xảo của nó thật đáng kinh ngạc, các hoa văn tinh tế và đều đặn, dường như được tạo ra bằng búa cùn.

Con thú bằng vàng thời Tây Hán này được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh, trở thành một trong những hiện vật quý giá nhất.

Bí ẩn tấm bảng gỗ thiên văn 2.000 năm tuổi trong lăng mộ

Cuộc khai quật chung giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại lăng mộ nhà Hán hé lộ hiện vật mà các nhà khảo cổ tin rằng sẽ viết lại lịch sử thiên văn thế giới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Trung – Nhật phát triển mạnh mẽ, niềm đam mê khảo cổ của phía Nhật Bản vẫn không hề suy giảm. Họ bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào việc nghiên cứu các di chỉ cổ tại Trung Quốc. Sau nhiều lần đề nghị, phía Trung Quốc đã chấp thuận, cho phép Trung tâm Di sản Văn hóa Chôn cất tỉnh Akita phối hợp triển khai hoạt động khảo cổ.

Trên cơ sở đó, một nhóm khảo cổ liên hợp Trung – Nhật đã được thành lập, hợp tác cùng Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc tiến hành khai quật quần thể lăng mộ thời nhà Hán tại Mozuizi.

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Phát hiện tượng đá nhạc công thời Bắc Tống ở Trung Quốc

Bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa dân gian Dương Tử được khai quật hé lộ sự thật bất ngờ.

Mới đây, một nhóm bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa Dương Tử và trống eo đã được phát hiện trong một hang động ở thành phố Diêm An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Các bức tượng, được làm bằng đá sa thạch đỏ.

Bức tượng đầu tiên đứng thẳng với búi tóc cao, khuôn mặt bị hư hại. Ông mặc một chiếc áo choàng dài để lộ cánh tay phải và quần đùi bó sát. Một chiếc trống nhỏ treo chéo ở eo. Tay phải giơ lên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong khi tay trái buông thõng tự nhiên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, như thể đang đánh trống.

