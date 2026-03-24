Người Hà Nội chuyển sang xe máy điện trong xu hướng giao thông xanh

Giá xăng biến động cùng áp lực chi tiêu khiến nhiều người dân Hà Nội chuyển sang xe máy điện, coi đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và ổn định sinh hoạt.

Thời gian gần đây, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, lượng xe máy điện xuất hiện ngày một nhiều. Không chỉ học sinh, sinh viên, mà cả người đi làm, tài xế công nghệ cũng bắt đầu chuyển đổi phương tiện để giảm chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng có nhiều biến động.

Xe máy điện xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố Hà Nội, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Anh Trần Minh Quân (Ba Đình, Hà Nội), hiện làm xe ôm công nghệ, cho biết trước đây mỗi ngày anh di chuyển gần 80 km. “Trước kia, cứ 2-3 ngày tôi phải đổ xăng một lần, mỗi lần tốn khoảng 120.000-150.000 đồng. Tính ra mỗi tháng tiền xăng cũng gần 3 triệu,” anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, việc chuyển sang xe điện là quyết định sau một thời gian cân nhắc chi phí. Trước đó, anh đã bán xe máy chạy xăng và bù thêm tiền để đổi sang xe điện. Thời gian đầu còn lo ngại về quãng đường di chuyển, nhưng sau khi sử dụng, anh nhận thấy nếu chủ động sạc pin thì vẫn đáp ứng được nhu cầu công việc hàng ngày.

Hiện nay, quãng đường di chuyển mỗi ngày của anh không thay đổi nhiều, song chi phí vận hành đã giảm đáng kể. Dù vậy, theo anh, xe điện vẫn có những bất tiện nhất định, nhất là trong trường hợp phải di chuyển liên tục hoặc quên sạc pin từ trước.

Ghi nhận tại các khu vực như Cầu Giấy hay Đống Đa, lượng xe điện trong giờ cao điểm tăng rõ rệt, xuất hiện xen kẽ trong dòng phương tiện vốn chủ yếu là xe máy chạy xăng. Không ít người lựa chọn chuyển đổi nhằm giảm chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng biến động liên tục.

Bên cạnh đó, một số người dân cũng chuyển sang sử dụng xe buýt cho các quãng đường cố định hằng ngày, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn người sử dụng xe điện hiện vẫn sạc tại nhà do hệ thống trạm sạc công cộng chưa phổ biến, đặc biệt tại các khu dân cư cũ.

Dù còn những bất tiện nhất định, xu hướng chuyển sang xe điện tại Hà Nội vẫn đang diễn ra khá rõ. Từ người giao hàng, nhân viên văn phòng đến sinh viên, ngày càng nhiều người lựa chọn phương tiện này như một cách để giảm chi phí trong sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ đến từ nhu cầu tiết kiệm chi phí, sự chuyển dịch sang xe điện còn gắn với các định hướng chính sách đang được xây dựng tại Hà Nội.

Người dân lựa chọn xe điện như một giải pháp giảm chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng biến động.

Theo dự thảo Nghị quyết do Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến, Thành phố dự kiến hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân khi chuyển đổi từ xe máy chạy xăng, dầu sang phương tiện xanh. Cụ thể, mức hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng mỗi xe đối với cá nhân, cao hơn với các nhóm hộ cận nghèo và hộ nghèo.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, dự thảo cũng đề xuất miễn lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số đối với phương tiện xanh đến hết năm 2030, đồng thời triển khai các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp và đơn vị vận tải chuyển đổi phương tiện.

Đáng chú ý, lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng được đưa ra. Theo đó, Thành phố dự kiến thí điểm hạn chế xe máy chạy xăng trong một số khu vực từ năm 2026, tiến tới cấm hoàn toàn trong khu vực Vành đai 1 từ giữa năm 2026 và mở rộng dần trong các năm tiếp theo.

Song song với đó, hệ thống hạ tầng phục vụ xe điện như trạm sạc cũng được định hướng phát triển. Thành phố đặt mục tiêu các bãi đỗ xe phải bố trí tối thiểu 10% chỗ có trụ sạc trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích đầu tư trạm sạc công cộng tại các khu vực đô thị.