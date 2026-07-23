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Số hóa - Xe

Người dùng ôtô điện tại Trung Quốc đổi xe nhanh thay điện thoại mới?

Tuổi đời trung bình của những chiếc ôtô điện tại thị trường Trung Quốc khoảng 1,8 năm trong khi con số tương ứng của xe dùng động cơ đốt trong là 8,2 năm.

Thảo Nguyễn
Video: Những chiếc xe điện tốt nhất năm 2025.

Các mẫu ôtô điện đang lưu hành tại Trung Quốc có tuổi đời trung bình chỉ 1,8 năm trong khi con số này đối với xe sử dụng động cơ xăng là 8,2 năm. Thông tin này đã được tờ 21st Century Business Herald đăng tải, dẫn báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) và Công ty tư vấn Hejun Consulting.

Theo tờ báo này, tuổi đời trung bình của ôtô điện tại Trung Quốc hiện còn ngắn hơn khoảng thời gian nhiều người tiêu dùng sử dụng một chiếc điện thoại di động. Xét trên toàn bộ các loại hệ truyền động, tuổi đời trung bình của ôtô tại Trung Quốc vẫn dưới 7 năm, thấp hơn đáng kể so với mức 12,8 năm ở Mỹ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Trung Quốc mua xe điện rồi thay ôtô mới chỉ sau khoảng 2 năm sử dụng.

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Chủ ôtô điện tại Trung Quốc đổi xe trong thời gian trung bình chỉ 1,8 năm.

Xe điện chỉ thực sự bùng nổ tại Trung Quốc sau năm 2021 và đến năm 2026 đã chiếm khoảng 60% doanh số xe mới. Vì vậy, việc phần lớn xe điện đang lưu hành có tuổi đời dưới 2 năm là điều dễ hiểu.

Một báo cáo chuyên đề được công bố vào năm ngoái cho thấy khoảng 70% xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc được chủ sở hữu sử dụng trên 5 năm trước khi thay thế. Ngược lại, theo Sohu, khoảng 90% xe năng lượng mới, bao gồm cả ôtô điện, bị thay thế trong vòng chưa đến 5 năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng này, nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất là xe điện ngày càng mang đặc điểm của các sản phẩm công nghệ. Trước đây, nhiều mẫu ôtô sử dụng động cơ đốt trong sản xuất vào năm 2000 vẫn dùng động cơ và hộp số không khác biệt nhiều so với xe ra mắt vào năm 2010 khiến người dùng không có nhiều động lực để đổi xe trong thời gian ngắn.

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Xe điện chỉ thực sự bùng nổ tại Trung Quốc sau năm 2021 và đến năm 2026 đã chiếm khoảng 60% doanh số xe mới.

Trong khi đó, lĩnh vực xe điện đang phát triển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Công nghệ pin, mô-tơ điện, hệ thống điều khiển điện tử, tính năng lái tự động và các công nghệ trên xe đều được cải tiến liên tục trong những năm gần đây. Điều đó khiến một mẫu xe điện ra mắt tại Trung Quốc chỉ khoảng 3 năm trước đã có thể trở nên lạc hậu khi so sánh với các sản phẩm hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, chu kỳ phát triển xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc, diễn ra nhanh hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Điều này cho phép các nhà sản xuất liên tục giới thiệu những mẫu xe thế hệ mới trong thời gian ngắn hơn nhiều so với trước đây.

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Theo Sohu, khoảng 90% xe năng lượng mới, bao gồm cả ôtô điện, bị thay thế trong vòng chưa đến 5 năm.

Cũng theo bài báo đăng trên tờ 21st Century Business Herald, giá bán lại thấp hơn có thể là một trong những nguyên nhân khiến chủ xe thay ôtô sớm hơn. Sau 3 năm sử dụng, xe điện tại Trung Quốc chỉ còn giữ được trung bình 43,35% giá trị ban đầu, thấp hơn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo bài báo, nhóm khách hàng dưới 35 tuổi hiện là lực lượng tiêu dùng chủ đạo của thị trường xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc. Đây là nhóm đối tượng khách hàng đặc biệt coi trọng các tính năng hỗ trợ lái thông minh và trải nghiệm kỹ thuật số. Dẫn dữ liệu từ nền tảng ôtô Dongchedi, báo cáo cho biết 43% chủ sở hữu xe điện tại đất nước tỷ dân thay xe chủ yếu để nâng cấp các tính năng thông minh và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

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Theo 21st Century Business Herald, giá bán lại thấp hơn có thể là một trong những nguyên nhân khiến chủ xe thay ôtô sớm hơn.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay với cả sản lượng và doanh số đều vượt mốc 7 triệu xe. Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, dẫn số liệu của CAAM, từ tháng 1 đến hết tháng 6/2026, sản lượng xe năng lượng mới tại Trung Quốc đạt 7,438 triệu xe, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng trước, doanh số xe năng lượng mới chiếm gần 60% tổng lượng ôtô mới bán ra tại thị trường Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

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