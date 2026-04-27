Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc - Xpeng đang tăng tốc thương mại hóa ôtô bay, dự kiến sản xuất hàng loạt ngay từ năm 2027 tới.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu ôtô bay XPENG AEROHT của Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ôtô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters. Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ôtô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Ông Gu cũng nhận định tiềm năng hợp tác với hãng xe Đức Volkswagen là "rất lớn", trong bối cảnh hãng này vừa khởi động sản xuất hàng loạt mẫu xe điện đầu tiên phát triển cùng Xpeng vào tháng trước.

Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027.

Theo ông, hai bên có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ lẫn nhau và tạo ra giá trị chung, đồng thời Xpeng vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với các nhà sản xuất ôtô khác trên toàn cầu. "Chúng tôi cần linh hoạt và sẵn sàng bắt tay với nhiều đối tác ở các khu vực khác nhau", ông nói.

Trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, ông Gu cho biết Xpeng bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại thành phố Quảng Châu trong năm nay. Năm 2027 được xem là "cột mốc quan trọng" khi hãng tiến hành các thử nghiệm trên toàn cầu cùng đối tác. Trong 12 - 18 tháng tới, công ty có thể sản xuất từ hàng trăm đến hàng nghìn xe robotaxi.

Trong khi đó với mảng robot hình người, Xpeng dự kiến bắt đầu sản xuất vào quý IV/2026, ưu tiên các vai trò như lễ tân hoặc bán hàng để tương tác với khách hàng.

Trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, ông Gu cho biết Xpeng bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại thành phố Quảng Châu trong năm nay.

Về dài hạn, trong 10 - 20 năm tới, lãnh đạo công ty cho rằng quy mô kinh doanh robot có thể vượt mảng ô tô, do robot hình người có nhiều ứng dụng hơn trong đời sống.

Giống nhiều hãng xe Trung Quốc khác, Xpeng đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, hiện có mặt tại khoảng 60 quốc gia ngoài Trung Quốc.

Năm ngoái, doanh số từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 10% sản lượng bán ra và 15% doanh thu của hãng. Trong 5-10 năm tới, công ty kỳ vọng hơn một nửa doanh thu sẽ đến từ các thị trường ngoài Trung Quốc.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Dubai bay thử taxi điện, mở đường cho giao thông trên không

Dubai vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của taxi bay điện, bước khởi đầu cho việc đưa loại hình này vào vận hành thương mại từ năm 2026.

Dubai vừa đánh dấu một bước ngoặt trong ngành vận tải khi chiếc taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên giữa sa mạc. Dưới sự phối hợp giữa Cơ quan Đường bộ và Giao thông (RTA) và hãng hàng không Mỹ Joby Aviation, chiếc eVTOL – phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng đã hoàn tất bài kiểm tra kỹ thuật với kết quả ổn định và đầy triển vọng.

Khác với máy bay thông thường, taxi bay của Joby sở hữu thiết kế cánh cố định và 6 rotor điện độc lập. Khi cất cánh, các cánh quạt này hướng thẳng đứng để tạo lực nâng. Đến khi đạt độ cao ổn định, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh về cấu hình bay ngang nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm điện. Nhờ đó, phương tiện không cần đường băng và có thể hoạt động linh hoạt ngay giữa đô thị.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Chi tiết Urban E First Edition - xe máy điện hơn 820 triệu, đắt hơn ôtô

Brabus - hãng độ ôtô Đức vốn nổi tiếng với những “quái vật” V8 mô-men xoắn khủng bất ngờ chuyển hướng sang xe máy điện với sản phẩm mới Urban E First Edition.

Brabus mới đây đã hợp tác với nhà sản xuất xe máy Pháp DAB để ra mắt 3 mẫu xe điện gồm DAB 1a Brabus, Brabus Urban E và Brabus Urban E First Edition. Cả ba đều phát triển dựa trên nền tảng DAB 1a, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Phiên bản tiêu chuẩn DAB 1a Brabus sở hữu thiết kế tối giản với tông đen chủ đạo, nhiều chi tiết sợi carbon lộ thiên và yên bọc Alcantara. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 7,1 kWh, kết hợp mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 31 mã lực và mô-men xoắn 395 Nm. Theo công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 150 km/h và sạc từ 20-100% trong khoảng 3 giờ bằng nguồn điện dân dụng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng giúp người dân đổi xe máy điện

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1", một bước đi chiến lược nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Video: Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20 triệu cho người dân đổi xe máy điện (Theo:SKĐS)

Trọng tâm của đề án không chỉ nằm ở việc kiểm soát giao thông mà còn đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực để khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Xem chi tiết

