Skoda rút khỏi Trung Quốc trước sức ép của ôtô điện nội địa

Tập đoàn Volkswagen xác nhận sẽ rút hoàn toàn thương hiệu Skoda khỏi thị trường Trung Quốc trong thời gian tới trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ ôtô nội địa.

Nguyễn Thảo
Video: Skoda thông báo rút khỏi Trung Quốc vào giữa năm 2026.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh số của Skoda tại Trung Quốc liên tục sụt giảm mạnh trong nhiều năm qua. Từ mức đỉnh hơn 340.000 xe vào năm 2018, doanh số của hãng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15.000 xe trong năm 2025, tương đương mức giảm tới 96%.

Trước đó, Trung Quốc từng là thị trường trọng điểm của Skoda, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số toàn cầu. Hãng xe Séc thậm chí từng đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng tại đây lên 600.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 cùng những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng đã khiến kế hoạch này không thể thực hiện.

Sau giai đoạn suy giảm mạnh vào năm 2020, doanh số của Skoda tiếp tục lao dốc qua từng năm và không có dấu hiệu phục hồi. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và hybrid, được xem là nguyên nhân chính khiến hãng mất dần thị phần.

Dù đã giới thiệu một số mẫu xe điện mới và lên kế hoạch phát triển thêm sản phẩm nhằm cạnh tranh, Volkswagen cho rằng việc tiếp tục duy trì hoạt động tại Trung Quốc không còn mang lại hiệu quả.

Theo kế hoạch, Skoda sẽ dừng hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vào giữa năm nay, song vẫn duy trì các dịch vụ hậu mãi cho khách hàng hiện hữu.

Sau khi rút lui khỏi thị trường này, Skoda sẽ chuyển hướng tập trung sang các khu vực khác như Ấn Độ và Đông Nam Á – nơi hãng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong thời gian gần đây. Động thái này được xem là bước tái cấu trúc chiến lược nhằm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Skoda Octavia Select, Wagon Hybrid và Superb PHEV sắp về Việt Nam

Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.

5-8115.jpg
Để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xe điện, Skoda hiện đang ra mắt hai mẫu xe mới: Octavia Hybrid và Superb PHEV, đồng thời công bố giá cả và các thông số kỹ thuật chính của thế hệ xe mới này, "đánh dấu sự mở rộng đáng kể dòng sản phẩm xe điện của thương hiệu."
6-4071.jpg
Mẫu Octavia Select Hybrid hoàn toàn mới (thực chất là hệ thống MHEV) có giá bán trên toàn quốc từ 43.990 AUD (khoảng 31.000 USD theo tỷ giá hiện tại), và khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp nhất Superb plug-in hybrid, với giá bán từ 66.990 AUD (khoảng 47.000 USD).
Skoda Octavia RS có gì mà chốt giá tới hơn 1,6 tỷ tại Việt Nam?

Skoda đã chính thức giới thiệu mẫu sedan hạng C Octavia tại Việt Nam. Theo đó, xe chỉ phân phối duy nhất phiên bản hiệu suất cao RS với giá tới 1,608 tỷ đồng.

8-3495.jpg
Vào hồi tháng 11/2025, các đại lý Skoda đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe Octavia RS ở Việt Nam. Đến nay, hãng xe đến từ Cộng hòa Séc đã công bố giá bán chính thức cho Skoda Octavia RS ở Việt Nam. Theo đó, xe sở hữu giá bán lên đến 1,608 tỷ đồng, cao hơn mức dự kiến 1,5 tỷ đồng ban đầu.
7-9202.jpg
Skoda Octavia RS 2025 là mẫu sedan cỡ C hiệu suất cao hiếm hoi ở thị trường Việt Nam. Xe chỉ có 1 đối thủ trực tiếp là Subaru WRX vốn được nhập khẩu từ Nhật Bản và có giá từ 1,699-1,799 tỷ đồng.
Skoda lên kế hoạch sản xuất ôtô điện tại Việt Nam, "đấu" Vinfast?

Skoda xác nhận sẽ mở rộng nhà máy tại Quảng Ninh để sản xuất ôtô điện từ 2026, chính thức tham gia cuộc đua cạnh tranh với VinFast, BYD và Chery tại Việt Nam.

Video: Lái thử Kushaq tại nhà máy Skoda Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh trên thị trường ôtô điện Việt Nam đang nóng lên khi Skoda, thương hiệu xe đến từ Cộng hòa Séc đã gia nhập thị trường từ ngày 23/9/2023 thông qua hợp tác chiến lược với Tập đoàn Thành Công (TC Motor). Không dừng lại ở việc phân phối, mới đây Skoda đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ngay tại Việt Nam. Động thái này không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của hãng mà còn đưa Skoda vào thế đối đầu trực tiếp với những tên tuổi lớn như VinFast, BYD và Chery.

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

