Skoda rút khỏi Trung Quốc trước sức ép của ôtô điện nội địa.

Tập đoàn Volkswagen xác nhận sẽ rút hoàn toàn thương hiệu Skoda khỏi thị trường Trung Quốc trong thời gian tới trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ ôtô nội địa.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh số của Skoda tại Trung Quốc liên tục sụt giảm mạnh trong nhiều năm qua. Từ mức đỉnh hơn 340.000 xe vào năm 2018, doanh số của hãng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15.000 xe trong năm 2025, tương đương mức giảm tới 96%.

Trước đó, Trung Quốc từng là thị trường trọng điểm của Skoda, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số toàn cầu. Hãng xe Séc thậm chí từng đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng tại đây lên 600.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 cùng những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng đã khiến kế hoạch này không thể thực hiện.

Sau giai đoạn suy giảm mạnh vào năm 2020, doanh số của Skoda tiếp tục lao dốc qua từng năm và không có dấu hiệu phục hồi. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và hybrid, được xem là nguyên nhân chính khiến hãng mất dần thị phần.

Dù đã giới thiệu một số mẫu xe điện mới và lên kế hoạch phát triển thêm sản phẩm nhằm cạnh tranh, Volkswagen cho rằng việc tiếp tục duy trì hoạt động tại Trung Quốc không còn mang lại hiệu quả.

Theo kế hoạch, Skoda sẽ dừng hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vào giữa năm nay, song vẫn duy trì các dịch vụ hậu mãi cho khách hàng hiện hữu.

Sau khi rút lui khỏi thị trường này, Skoda sẽ chuyển hướng tập trung sang các khu vực khác như Ấn Độ và Đông Nam Á – nơi hãng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong thời gian gần đây. Động thái này được xem là bước tái cấu trúc chiến lược nhằm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.