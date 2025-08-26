Hà Nội

Vợ hot girl của Rhymastic gợi cảm trong loạt ảnh được ông xã làm phó nháy

Vợ của rapper Rhymastic, hot girl Thanh Huyền, mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với loạt ảnh bikini đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng.

Trầm Phương
Chuyện tình giữa nam rapper tài năng Rhymastic và bà xã hot girl Lai Thanh Huyền luôn nhận về nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Trải qua hơn 6 năm hôn nhân, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng khăng khít. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân mới đây, Thanh Huyền vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng của mình cùng ông xã. Đặc biệt, bộ ảnh này càng trở nên thu hút hơn khi được chính ông xã của cô, Rhymastic, đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia.(Ảnh: IGNV)
Thanh Huyền tự tin khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng trong bộ bikini hai mảnh màu đen kết hợp với áo lưới mỏng màu xanh rêu. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này không chỉ giúp cô tôn lên những đường cong quyến rũ mà còn tạo nên một phong cách vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Thanh Huyền tạo dáng chuyên nghiệp, tự nhiên bên bờ biển đầy nắng và gió. Ánh mắt cuốn hút cùng thần thái rạng rỡ của cô đã chinh phục trái tim người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét rằng, dưới ống kính của Rhymastic, Thanh Huyền càng trở nên cuốn hút và tỏa sáng hơn bao giờ hết. (Ảnh: IGNV)
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, hàng nghìn lượt tương tác đã đổ về trang cá nhân của Thanh Huyền. Cư dân mạng không ngừng dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc của Thanh Huyền và sự "mát tay" của Rhymastic. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải là lần đầu tiên Rhymastic đảm nhận vai trò "nhiếp ảnh gia" riêng cho vợ. Trong những chuyến du lịch khác, chính anh cũng là người đứng sau những tấm ảnh sống ảo cực phẩm của bà xã. (Ảnh: IGNV)
Thanh Huyền và Rhymastic hẹn hò năm 2016 và kết hôn năm 2019, đã có chung một cậu con trai. Sau khi về cùng nhà, Thanh Huyền theo chồng Nam tiến xây dựng sự nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Thanh Huyền có chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình cân đối, nóng bỏng. Cựu hot girl hướng tới hình tượng sexy nên thường chọn những trang phục bó sát, cắt xẻ khoe đường cong. (Ảnh: IGNV)
