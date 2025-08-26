Hà Nội

"Hot girl Hà thành" thả thính cực ngọt với giao diện quý cô công sở

Cộng đồng trẻ

"Hot girl Hà thành" thả thính cực ngọt với giao diện quý cô công sở

Diện áo sơ mi cùng chân váy bút chì chuẩn "quý cô công sở", Lê Phương Anh khiến người đối diện không thể rời mắt với loạt ảnh mới nhất.

Trầm Phương
Lê Phương Anh - cô nàng hot girl Hà thành luôn biết cách để thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Mới đây, cô nàng đăng tải loạt ảnh phong cách thời trang công sở vô cùng cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt khi đi kèm dòng trạng thái "thả thính" cực ngọt của cô nàng: "Mắt cận nên hơi nhíu, nhíu anh nhờ". (dịch ngược lại là nhớ anh nhiều) (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Lê Phương Anh xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc áo sơ mi màu xanh navy phối cùng chân váy bút chì màu đen, tạo nên một tổng thể vừa chuyên nghiệp, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc túi xách màu nâu camel và chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế, giúp hoàn thiện vẻ ngoài của một quý cô công sở hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ ghi điểm với trang phục, Lê Phương Anh còn thể hiện thần thái tự tin, cuốn hút. Dù ở góc nghiêng mơ màng hay trực diện rạng rỡ, cô nàng luôn toát lên vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh từ lâu đã là một trong những hot girl nổi bật và được yêu mến nhất tại Hà Nội. Nổi lên từ những năm 2010 với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng đã không ngừng làm mới mình, duy trì sức hút qua nhiều năm. (Ảnh: IGNV)
Phương Anh nổi tiếng nhờ sở hữu gương mặt dễ thương, làn da trắng không tì vết và body quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng theo đuổi phong cách quyến rũ, thường chia sẻ những shoot hình gợi cảm trên mạng xã hội và nhận được lượt tương tác cực lớn. (Ảnh: IGNV)
Trang cá nhân của Phương Anh hiện có gần 590.000 người theo dõi trên Instagram, gần 490.000 người trên Facebook, nơi cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
