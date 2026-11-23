Do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, 2 doanh nghiệp đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh xử phạt với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng.

Ngày 23/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Môi trường Lam Sơn Nghi Xuân và Hợp tác xã Tân Phát với số tiền hơn 90 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, HTX Tân Phát (xã Cổ Đạm) đã có 5 hành vi vi phạm, gồm: Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024; Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025; Thực hiện không đúng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đối với nước thải;

Thực hiện không đúng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đối với việc tập kết rác; Thực hiện không đúng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đối với hố chôn lấp rác thải.

Ảnh minh hoạ.

Với các vi phạm trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt HTX Tân Phát với số tiền 34.500.000 đồng.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Môi trường Lam Sơn Nghi Xuân (thôn Hoà Thuận, xã Tiên Điền) với tổng số tiền là 60.000.000 đồng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Môi trường Lam Sơn Nghi Xuân đã có 4 hành vi vi phạm, gồm: Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024; Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025; Thực hiện không đúng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đối với nước thải; Thực hiện không đúng phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đối với việc tập kết rác thải.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Phòng Môi trường đôn đốc, theo dõi việc chấp hành quyết định, tham mưu Giám đốc Sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu 2 doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt.