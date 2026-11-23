Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II với chủ đề: “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhằm tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Việt Nam; đồng thời, tiếp tục khẳng định thế mạnh và vị thế của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng - Việt Nam nói chung, trong phát triển ngành hàng lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là "vựa lúa", đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia… quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đây là yêu cầu rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới. Vì vậy, tôi đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy áp dụng các quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành phố cần tiếp tục củng cố và phát huy các mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp; đồng thời chú trọng xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam, đúng với chủ đề của lễ hội: “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế và cho rằng Festival là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự nỗ lực của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định, đây là những định hướng rất quan trọng để thành phố Cần Thơ và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển xanh, chất lượng và bền vững trong giai đoạn mới.

Với chuỗi các hoạt động trong Festival, thành phố kỳ vọng sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng, phát thải thấp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và các đối tác; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện, các trường, đối tác quốc tế và các địa phương trong vùng để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.