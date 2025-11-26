Người dân trèo lên đường dây điện để sống sót sau trận lũ ở Thái Lan

Tình hình lũ lụt tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla thuộc miền Nam Thái Lan, vẫn nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Sau nhiều ngày mưa lớn ở miền Nam, lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Hat Yai, ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân. Nhiều người đã đăng tải lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng. Một đoạn video clip cũng đã xuất hiện cho thấy những khó khăn mà nhiều người phải trải qua để vượt qua cuộc khủng hoảng thảm khốc này. Nhiều người còn bị mắc kẹt trong nhà và vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ.

Vào ngày 25 tháng 11, người dùng Facebook Kang Namthip đã đăng một video ghi lại cảnh người dân leo lên đường dây điện để sống sót sau lũ lụt. Người đăng bài viết: "Xin hãy thông cảm với chúng tôi. Vẫn còn rất nhiều sinh mạng đang chờ đợi hy vọng thoát khỏi. Nước đã dâng lên đến tầng hai và lương thực, nước uống đang cạn kiệt. Xin hãy giúp đỡ. Tôi không thể liên lạc với bất kỳ đơn vị nào. Đường Phonphichai, Wat Phutthikaram, trước Wat Plak Krim Nai."

Trong khi đoạn clip được đăng tải cho thấy ba người đàn ông trèo lên đường dây điện để thoát khỏi nước lũ và mưa lớn.

Mưa lũ lớn ở miền nam Thái Lan đang ở mức thảm hoạ, người dân phải men theo dây điện để tìm đường lên cao hơn. Video: MXH

Bài đăng nhận được nhiều bình luận khích lệ và clip đã được chia sẻ 14.000 lần.

Nhiều người đã đến để bày tỏ ý kiến ​​của mình, chẳng hạn như:

"Xin hãy bình an. Chính phủ có thấy người dân phải bỏ chạy vì chờ cứu trợ không? Họ không còn lựa chọn nào khác. Tôi thấy thương cho anh chị em miền Nam. Họ không thể cầm được nước mắt. Thật đau lòng."

“Họ có bị điện giật không?”

“Xin hãy cẩn thận.”

“Mức lũ rất cao. Tôi hy vọng mọi người đều an toàn.”

“Xin hãy cẩn thận. Tôi lo lắng và rất thương mọi người.”