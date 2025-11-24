Hàng xóm gọi nhau ‘chạy lũ' giữa đêm khiến ai xem cũng cảm động

Người hàng xóm thức giấc, chạy gõ cửa từng nhà để kêu mọi người chạy lên đồi cao khi nước trên núi tràn xuống đang gây sốt vì tình làng nghĩa xóm gây xúc động.

Video được ghi lại vào khoảng 1h ngày 18/11 vừa qua tại xã Trà Tân, khu di tích lịch sử Nước Oa (Bắc Trà My, Quảng Nam), nay là xã Trà Tân, TP Đà Nẵng.

Người hàng xóm sang đập cửa, gọi gia đình dậy chạy lũ. Nguồn: MXH

Lúc này, gia đình đang ngủ trong nhà thì bất ngờ hàng xóm mặc áo mưa, cầm đèn pin chạy qua đập cửa ầm ầm, liên tục hét lớn nói nước lên, cả nhà chạy nhanh đi.

Người đàn ông này còn liên tục thúc đốc, hỗ trợ các thành viên trong gia đình, vì còn có cả em bé sơ tán nhanh nhất có thể vì nước đang lên rất nhanh, do lũ đến bất ngờ giữa đêm, không kịp trở tay.

Ở clip trích xuất camera thứ hai, lúc này là vào khoảng 1h48 phút, tức là chỉ sau khoảng 10 phút kể từ thời điểm hàng xóm qua đập cửa, gọi cả nhà đi chạy lũ thì mực nước đã dâng cao, tràn vào trong nhà, ngập hết cả xe máy dựng trước cửa và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Theo chủ nhân đoạn clip này chia sẻ thì đây là lũ quét đến bất ngờ, nước chảy xiết, lên nhanh.

Gia đình đi ngủ không biết chuyện gì, may mắn hàng xóm gọi dậy nên cả cả nhà bình an, tuy không kịp sơ tán đồ đạc nhưng "người còn là của còn". Trong thiên tai, tình người càng hiện lên, những điều bình thường mà đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Giữa dòng nước chảy xiết, cơn lũ ập đến, người ta vẫn nghĩ đến nhau, vẫn lo lắng cho nhau, quyết tâm không để ai bị bỏ lại.

Bởi thế, đoạn clip này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhiều người cho hay họ không khỏi xúc động, đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm khi chủ nhân đoạn clip cho biết gia đình và cả người hàng xóm đều bình an.