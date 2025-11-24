Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hàng xóm gọi nhau ‘chạy lũ' giữa đêm khiến ai xem cũng cảm động

Người hàng xóm thức giấc, chạy gõ cửa từng nhà để kêu mọi người chạy lên đồi cao khi nước trên núi tràn xuống đang gây sốt vì tình làng nghĩa xóm gây xúc động.

Trường Hân t/h

Video được ghi lại vào khoảng 1h ngày 18/11 vừa qua tại xã Trà Tân, khu di tích lịch sử Nước Oa (Bắc Trà My, Quảng Nam), nay là xã Trà Tân, TP Đà Nẵng.

Người hàng xóm sang đập cửa, gọi gia đình dậy chạy lũ. Nguồn: MXH

Lúc này, gia đình đang ngủ trong nhà thì bất ngờ hàng xóm mặc áo mưa, cầm đèn pin chạy qua đập cửa ầm ầm, liên tục hét lớn nói nước lên, cả nhà chạy nhanh đi.

Người đàn ông này còn liên tục thúc đốc, hỗ trợ các thành viên trong gia đình, vì còn có cả em bé sơ tán nhanh nhất có thể vì nước đang lên rất nhanh, do lũ đến bất ngờ giữa đêm, không kịp trở tay.

Ở clip trích xuất camera thứ hai, lúc này là vào khoảng 1h48 phút, tức là chỉ sau khoảng 10 phút kể từ thời điểm hàng xóm qua đập cửa, gọi cả nhà đi chạy lũ thì mực nước đã dâng cao, tràn vào trong nhà, ngập hết cả xe máy dựng trước cửa và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Theo chủ nhân đoạn clip này chia sẻ thì đây là lũ quét đến bất ngờ, nước chảy xiết, lên nhanh.

Gia đình đi ngủ không biết chuyện gì, may mắn hàng xóm gọi dậy nên cả cả nhà bình an, tuy không kịp sơ tán đồ đạc nhưng "người còn là của còn". Trong thiên tai, tình người càng hiện lên, những điều bình thường mà đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Giữa dòng nước chảy xiết, cơn lũ ập đến, người ta vẫn nghĩ đến nhau, vẫn lo lắng cho nhau, quyết tâm không để ai bị bỏ lại.

Bởi thế, đoạn clip này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhiều người cho hay họ không khỏi xúc động, đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm khi chủ nhân đoạn clip cho biết gia đình và cả người hàng xóm đều bình an.

#lũ quét #đoàn kết #tình người #Quảng Nam #sơ tán #thiên tai

Bài liên quan

Video

Nhóm người hỗn chiến bằng mái chèo giữa dòng nước ngập ở Huế

Clip lan truyền trên MXH ghi lại cảnh 2 nhóm người dùng mái chèo đánh nhau giữa phố ngập khiến dư luận phẫn nộ khi cả miền Trung đang gồng mình chống lũ.

Ngày 4/11, đại diện UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một số người đánh nhau trên đường Hùng Vương, theo báo Phụ nữ Việt Nam.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm người xô xát, dùng mái chèo đánh nhau tại khu vực đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, TP Huế) giữa lúc đang ngập.

Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc cầu treo ở Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi

Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến cầu treo dân sinh bắc qua sông Đa Nhim (Lâm Đồng) bị cuốn trôi.

Chủ tịch UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận với Znews thông tin cầu treo Phú Thiện - nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia - đã bị lũ cuốn trôi vào 10h30 sáng 20/11.

Khoảnh khắc cầu treo Phú Thiện bị lũ cuốn trôi sáng 20/11.
﻿Video: Người dân cung cấp
Xem chi tiết

Video

Giải cứu thành công 6 người dân đi rừng mắc kẹt vì mưa lũ

Ngày 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (TP Huế) giải cứu thành công 6 người dân bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát dẫn vào thủy điện Rào Trăng.

Theo thông tin ban đầu, nhóm người này đi phát rừng thì bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến tuyến đường bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết, cô lập hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Phong Điền đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng dân quân và các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới