Người đàn ông Phú Thọ chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ

Công an xã Thổ Tang vừa xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 14/1 cho biết, Công an xã Thổ Tang vừa kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm cho người khác.

Trước đó, ngày 26/12/2025, anh Phan Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Tường) đến Công an xã Thổ Tang trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1.000.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Công an xã Thổ Tang kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan đến giao dịch, đồng thời chủ động liên hệ, làm việc với chủ tài khoản nhận nhầm.

Trong quá trình làm việc, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm, giúp người liên quan hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình. Với tinh thần hợp tác và chấp hành pháp luật, chủ tài khoản nhận nhầm đã thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Quân.

Công an xã Thổ Tang đã tổ chức bàn giao đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Phan Văn Quân theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Quân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Thổ Tang vì tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công an xã Thổ Tang khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng. Trường hợp xảy ra chuyển nhầm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

