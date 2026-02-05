Người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội mắc 3 loại ung thư nguyên phát hiếm gặp

Bệnh nhân mắc 3 ung thư tiêu hóa hiếm gặp được cứu sống sau phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn 13 tiếng, với sự phối hợp nhiều chuyên khoa.

Khoa Ngoại Tổng hợp, PhenikaaMec đã tiếp nhận, thăm khám chuyên sâu và thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc đồng thời 3 loại ung thư nguyên phát tại 3 vị trí khác nhau trên cùng hệ tiêu hóa - một trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong y văn.

Bệnh nhân là ông T.V.S (50 tuổi) đến bệnh viện khám vì triệu chứng mỗi lần ăn cơm có cảm giác nuốt vướng, nghẹn. Ngoài ra, gần đây, ông S. nôn sau ăn và đau vùng thượng vị.

Sau quá trình thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện hàng loạt cận lâm sàng chuyên sâu bằng hệ thống thiết bị hiện đại như PET CT, nội soi tiêu hóa độ phân giải cao và giải phẫu bệnh tiêu chuẩn quốc tế, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư đường tiêu hóa đa vị trí gồm ung thư hạ họng, ung thư thực quản một phần ba dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Theo các bác sĩ, đây là dạng ung thư đồng thời nhiều vị trí với bản chất tế bào học riêng biệt, còn gọi là synchronous cancers, rất hiếm trong lâm sàng và đặt ra thách thức cực lớn về chiến lược điều trị cũng như kỹ thuật phẫu thuật.

Thử thách lớn nhất của ca phẫu thuật này chính là thời gian mổ kéo dài hơn 13 tiếng, phẫu thuật nhiều vị trí; trong và sau mổ nhiều nguy cơ tai biến, biến chứng.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân S. Ảnh BV

Cuộc đại phẫu huy động sự phối hợp liên viện (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương) và liên chuyên khoa PhenikaaMec (Trung tâm Gây mê hồi sức, Khoa Tai mũi họng, Trung tâm Tiêu hóa - Đơn nguyên nội soi...) dưới sự chủ trì của Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Tùng - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp PhenikaaMec.

Ban đầu, các bác sĩ thực hiện cắt hớt u vùng hạ họng dưới nội soi. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thực quản 1/3 dưới kèm cắt toàn bộ dạ dày nạo vét hạch, tạo hình thực quản bằng đại tràng.

Kỹ thuật chuyển đoạn đại tràng tạo hình thành thực quản (Colon Interposition) là phương pháp can thiệp chuyên sâu, thường chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến đầu bởi những nguy cơ và biến chứng hậu phẫu rất lớn.

BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec thông tin, trước một bệnh nhân có 3 tổn thương ở hạ họng, thực quản và dạ dày, câu hỏi quan trọng đầu tiên đó là một, hai hay ba ung thư riêng biệt. Kết quả chẩn đoán xác định đây là ba ung thư nguyên phát khác nhau.

Theo TS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, tổn thương hạ họng và thực quản được phát hiện sớm, trong khi ung thư dạ dày ở mức khoảng T3. Sau hội chẩn toàn diện, hội đồng chuyên môn quyết định thực hiện phẫu thuật triệt căn trong một lần.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BV/Nguồn nhandan.vn

Gia đình người bệnh cho biết thời điểm nhận chẩn đoán cả nhà gần như suy sụp vì một ung thư đã là cú sốc lớn, huống hồ cùng lúc 3 loại ung thư. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tích cực, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, được các bác sĩ lên phác đồ điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ nhận định nếu bệnh nhân không đi khám và phát hiện sớm, ung thư chắc chắn diễn tiến nặng nhanh. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời, cơ hội điều trị khỏi càng cao. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh ung thư, cũng như điều chỉnh lối sống để phòng ngừa bệnh. Bệnh ung thư nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị sẽ khó khăn hơn, tốn kém hơn và giảm chất lượng cuộc sống.