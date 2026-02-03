Hà Nội

Sống Khỏe

Vui Tết an toàn, giảm thiểu các hành vi nguy cơ, phòng ngừa ung thư

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư, WHO khuyến khích lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Bình Nguyên

Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư (4/2), thông điệp “Vui Tết an toàn: Giảm thiểu các hành vi nguy cơ, phòng ngừa ung thư” được phát động nhằm nhắc nhở cộng đồng về việc duy trì lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30-50% số ca ung thư có thể phòng tránh được nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ từ hành vi và lối sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong dịp Tết, nhiều thói quen có hại như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, ăn uống dư thừa chất béo, muối và thực phẩm chế biến sẵn thường dễ phát sinh. Những yếu tố này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, vú mà còn gây ra nhiều bệnh mạn tính khác.

Ảnh HCDC

Để đón Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe lâu dài, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Việc nói không với thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện tử), hạn chế rượu bia, duy trì vận động thể lực và đảm bảo ngủ đủ giấc là những hành động thiết thực để cơ thể phục hồi. Đặc biệt, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư sớm vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao chất lượng điều trị..

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư (4/2), mỗi hành động nhỏ trong việc duy trì lối sống khoa học ngay từ dịp Tết chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Hãy để mỗi mùa xuân không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khởi đầu cho một tương lai khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng.

Ngày Thế giới Phòng, chống Bệnh Ung Thư (World Cancer Day) được tổ chức vào ngày 4/2 hàng năm, là một dịp quan trọng để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư và kêu gọi hành động chung tay nhằm giảm thiểu tác động của nó đối với cộng đồng toàn cầu. Năm 2025, với chủ đề "Gắn kết bởi sự độc đáo", Ngày Thế giới Phòng, chống Bệnh Ung Thư không chỉ nhấn mạnh sự đa dạng của các loại ung thư mà còn tôn vinh sức mạnh của sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư, thể hiện trong sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa những cá nhân, gia đình, cộng đồng và tổ chức.

Sống Khỏe

Bệnh nhân nữ 56 tuổi loét dạ dày nặng vì uống nước chanh buổi sáng

Bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày do thói quen uống nước chanh khi bụng đói, cảnh báo về nguy cơ từ các trào lưu chăm sóc sức khỏe trên mạng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ và nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày, kèm nôn nhiều, mệt mỏi.

Khai thác bệnh sử cho thấy, vì mong muốn giảm cân và "thanh lọc cơ thể" theo các chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Bệnh nhân không nghĩ rằng thói quen này lại gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa.

Sống Khỏe

Một bệnh nhân nam bị thủng ruột non do dị vật tăm tre

Một ca phẫu thuật cấp cứu vì tăm tre đâm thủng ruột nhấn mạnh nguy cơ lớn từ thói quen nhỏ nhưng gây hiểm họa tính mạng.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp thủng ruột non do dị vật tăm tre.

Bệnh nhân nam, đau bụng hố chậu trái 2 ngày, bí trung đại tiện. Điều đáng chú ý, người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Sống Khỏe

Khám phá tác dụng tuyệt vời của dâu tây đối với sức khỏe

Dâu tây giàu antioxidants, vitamin C và chất xơ giúp giảm cholesterol, làm đẹp da, nâng cao hệ miễn dịch và kiểm soát đường huyết hiệu quả...

Dâu tây là loại quả yêu thích ở cả trẻ em và người lớn. Không chỉ ngon miệng, dâu tây còn mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Các nghiên cứu cho thấy, các loại quả mọng như: việt quất, mâm xôi, dâu tằm, dâu tây… chứa nhiều flavonoid, hợp chất thực vật chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm tỷ lệ phát triển bệnh tim và ngăn ngừa ung thư.

