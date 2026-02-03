Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư (4/2), thông điệp “Vui Tết an toàn: Giảm thiểu các hành vi nguy cơ, phòng ngừa ung thư” được phát động nhằm nhắc nhở cộng đồng về việc duy trì lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30-50% số ca ung thư có thể phòng tránh được nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ từ hành vi và lối sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong dịp Tết, nhiều thói quen có hại như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, ăn uống dư thừa chất béo, muối và thực phẩm chế biến sẵn thường dễ phát sinh. Những yếu tố này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, vú mà còn gây ra nhiều bệnh mạn tính khác.

Ảnh HCDC

Để đón Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe lâu dài, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Việc nói không với thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện tử), hạn chế rượu bia, duy trì vận động thể lực và đảm bảo ngủ đủ giấc là những hành động thiết thực để cơ thể phục hồi. Đặc biệt, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư sớm vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao chất lượng điều trị..

Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư (4/2), mỗi hành động nhỏ trong việc duy trì lối sống khoa học ngay từ dịp Tết chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Hãy để mỗi mùa xuân không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khởi đầu cho một tương lai khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng.