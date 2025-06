Người dân Hà Tĩnh giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

Bà Hồng đã giao nộp rùa cho Công an xã Đại Đồng. Rùa nặng 1kg, dài 25 cm và có đặc điểm giống loài rùa hộp trán vàng. Công an xã đã bàn giao rùa cho Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam xử lý theo quy định. Công an xã tuyên dương bà Lê Thị Hồng và khuyến khích người dân khi phát hiện động vật quý hiếm nên báo cáo và giao nộp cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo Tiền phong)