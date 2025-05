Người dân giúp du khách người Anh tìm lại tài sản thất lạc

Sau khi nhặt được 1 ba lô, anh Lục Văn Hùng đã mang tài sản đến trụ sở Công an xã Trường Hà để nhờ cán bộ Công an hỗ trợ tìm người bị đánh mất.

Ngày 21/5, Công an xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết, mới đây, đơn vị nhận được thông tin từ anh Lục Văn Hùng (sinh năm 1986), trú tại xóm Nà Mạ, Trường Hà, Hà Quảng có nhặt được 1 ba lô bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Luke, quốc tịch Anh và nhiều tài sản quan trọng.

Du khách người Anh vui mừng nhận lại tài sản của mình.

Ngay sau đó, anh Lục Văn Hùng đã mang tài sản đến trụ sở Công an xã Trường Hà để nhờ cán bộ Công an xã hỗ trợ tìm người bị đánh mất. Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng rà soát, xác minh và biết được khách du lịch bị rơi đồ đang có mặt tại khu vực xóm Nạ Mạ, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng.

Ngay sau đó, Công an xã đã liên hệ với khách du lịch bị rơi ba lô đến trụ sở Công an xã để nhận lại. Sau khi nhận lại tài sản anh Luke bày tỏ xúc động, anh cảm ơn anh Hùng (người nhặt được và trả lại tài sản), cảm ơn cán bộ công an xã kịp thời xác minh, tìm kiếm để trả lại tài sản.

