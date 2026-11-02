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Xã hội

Người dân Cà Mau đổ xô đi tiêm vắc-xin viêm não mô cầu

Nỗi lo viêm não mô cầu khiến các điểm tiêm quá tải, nhiều người dân phải xếp hàng dài chờ đợi. CDC Cà Mau cảnh báo người dân bình tĩnh, giữ phòng bệnh.

Bình Nguyên

Dân chen chân tiêm vắc xin viêm não mô cầu sau các ca tử vong

Sau khi địa phương ghi nhận các trường hợp tử vong do viêm não mô cầu, người dân Cà Mau đồng loạt đưa gia đình đi tiêm phòng khiến các điểm tiêm chủng dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải.

Tại các trung tâm lớn như VNVC (phường An Xuyên) và Long Châu (phường Tân Thành), lượng khách đến đăng ký tăng đột biến khiến phòng chờ chật cứng, nhiều người phải đợi hơn một giờ đồng hồ hoặc đứng tràn ra ngoài vỉa hè. Lo ngại trước diễn biến nguy hiểm của bệnh, nhiều gia đình đã chủ động đưa cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đi chích ngừa.

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Bệnh nhân chờ đến lượt tiêm tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC/nguồn GD&TĐ

Dù thị trường hiện có nhiều chủng loại vắc xin với mức giá từ 396.000 đồng/mũi (loại Mengoc BC của Cuba) đến hơn 1,8 triệu đồng/mũi (loại Bexsero của Ý và các dòng của Mỹ, Bỉ). Tuy nhiên, phản ánh từ người dân cho thấy tại một số cơ sở, nhân viên tư vấn thường hướng khách hàng chọn các loại vắc-xin giá cao hoặc thông báo đã hết loại vắc-xin giá rẻ sản xuất tại Cuba.

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ đám đông, khuyến cáo người dân bình tĩnh

Trước hiện tượng người dân ồ ạt đi tiêm phòng, ông Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau ghi nhận ý thức phòng bệnh của cộng đồng nhưng cảnh báo việc chen chúc tập trung đông người lúc này tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tốc độ lây lan dịch bệnh, bởi vi khuẩn lây qua đường hô hấp và có tới 10–25% người lành mang mầm bệnh không triệu chứng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo CDC Cà Mau lưu ý vắc xin chỉ đạt hiệu quả bảo vệ từ 80- 90%, vì vậy người dân sau khi tiêm vẫn cần giữ vệ sinh, đeo khẩu trang và nâng cao sức đề kháng. Khi có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám thay vì tự mua thuốc điều trị tại nhà do bệnh diễn tiến rất nhanh. Về vấn đề vắc xin, ông Khóa khẳng định tất cả các dòng vắc xin được cấp phép lưu hành bao gồm cả loại giá rẻ của Cuba đều đảm bảo chất lượng, việc tư vấn tập trung vào loại đắt tiền có thể xuất phát từ mục tiêu doanh thu của cơ sở dịch vụ và tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng.

Cà Mau vừa ghi nhận 2 người trưởng thành tử vong do mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, tính từ đầu năm đến nay, đã có 3 ca tử vong não mô cầu tại địa phương này. Diễn biến này nối tiếp các chùm ca bệnh và tử vong tại TP.HCM và một số địa phương phía Nam, cho thấy nguy cơ lây nhiễm não mô cầu cần được đặc biệt lưu ý ở cả trẻ em lẫn người lớn. Bệnh có thể diễn tiến tối cấp, gây tử vong chỉ trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo VNVC, tiêm vắc xin phòng não mô cầu là biện pháp chủ động quan trọng giúp phòng bệnh. Hiện đã có vắc xin phòng 5 nhóm huyết thanh A, B, C, Y, W-135, gồm: Bexsero (Ý) phòng nhóm B, dành cho người từ 2 tháng đến 50 tuổi; Nimenrix (Bỉ) và MenQuadfi (Mỹ) phòng 4 nhóm A, C, Y, W-135, dành cho trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn. Trong đó, Bexsero ứng dụng công nghệ Reverse Vaccinology với 4 thành phần kháng nguyên (4CMenB), tạo đáp ứng miễn dịch hiệp đồng, giúp mở rộng khả năng bao phủ các chủng vi khuẩn não mô cầu nhóm B; Nimenrix và MenQuadfi là vắc xin cộng hợp phòng đồng thời 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W-135.

Do các vắc xin não mô cầu không tạo miễn dịch bảo vệ chéo giữa các nhóm huyết thanh, tiêm một loại không thể thay thế cho các loại còn lại. Vì vậy, trẻ em và người lớn cần được bác sĩ tư vấn tiêm đầy đủ, đúng lịch các vắc xin phù hợp để mở rộng phạm vi phòng ngừa 5 nhóm huyết thanh gây bệnh quan trọng.

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