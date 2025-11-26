Bé gái 18 ngày tuổi mắc viêm kết mạc sơ sinh nặng

Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh có thể biến chứng nếu không điều trị đúng cách. Hướng dẫn vệ sinh mắt và khám sàng lọc là cần thiết để phòng bệnh.

Tuần qua, khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận bé gái 18 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng mắt sưng nề, chảy mủ vàng lẫn máu.

Bệnh khởi phát từ sau sinh 4 ngày, gia đình nghĩ là “ghèn mắt bình thường”, tự nhỏ nước muối nhưng bệnh ngày càng nặng, bé không mở được mắt, mí sưng đỏ.

Trẻ em, đặc biệt trẻ có hệ miễn dịch non nớt, suy giảm miễn dịch là đối tượng dễ mắc bệnh viêm kết mạc. Ảnh BV

Kết quả thăm khám cho thấy bé bị viêm kết mạc sơ sinh mủ nặng. Đây là bệnh lý nhiễm trùng mắt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến loét giác mạc, thậm chí mù lòa. Trẻ được điều trị chuẩn theo phác đồ, chỉ sau 3 ngày tình trạng cải thiện rất tốt.

Các bác sĩ cho biết viêm kết mạc sơ sinh thường xuất hiện trong 4 tuần đầu đời, chủ yếu do vi khuẩn như Chlamydia, lậu cầu hoặc virus herpes. Dấu hiệu cảnh báo gồm: Mắt sưng đỏ, dính mi, chảy nước hoặc mủ vàng, đôi khi lẫn máu, trẻ khó mở mắt.

Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay khi mắt có mủ hoặc sưng đỏ; Không tự ý nhỏ thuốc kháng sinh hay corticoid; Vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý theo hướng dẫn. Thai phụ nên được sàng lọc lậu và Chlamydia để phòng lây truyền cho trẻ.