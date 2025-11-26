Bé gái 18 ngày tuổi mắc viêm kết mạc sơ sinh nặng

Tuần qua, khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận bé gái 18 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng mắt sưng nề, chảy mủ vàng lẫn máu.
Bệnh khởi phát từ sau sinh 4 ngày, gia đình nghĩ là “ghèn mắt bình thường”, tự nhỏ nước muối nhưng bệnh ngày càng nặng, bé không mở được mắt, mí sưng đỏ.
Trẻ em, đặc biệt trẻ có hệ miễn dịch non nớt, suy giảm miễn dịch là đối tượng dễ mắc bệnh viêm kết mạc. Ảnh BV
Kết quả thăm khám cho thấy bé bị viêm kết mạc sơ sinh mủ nặng. Đây là bệnh lý nhiễm trùng mắt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến loét giác mạc, thậm chí mù lòa. Trẻ được điều trị chuẩn theo phác đồ, chỉ sau 3 ngày tình trạng cải thiện rất tốt.
Các bác sĩ cho biết viêm kết mạc sơ sinh thường xuất hiện trong 4 tuần đầu đời, chủ yếu do vi khuẩn như Chlamydia, lậu cầu hoặc virus herpes. Dấu hiệu cảnh báo gồm: Mắt sưng đỏ, dính mi, chảy nước hoặc mủ vàng, đôi khi lẫn máu, trẻ khó mở mắt.
Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay khi mắt có mủ hoặc sưng đỏ; Không tự ý nhỏ thuốc kháng sinh hay corticoid; Vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý theo hướng dẫn. Thai phụ nên được sàng lọc lậu và Chlamydia để phòng lây truyền cho trẻ.
Viêm kết mạc ở trẻ em có lây không?
Viêm kết mạc ở trẻ em có lây không còn phụ thuộc vào loại viêm kết mạc mà trẻ mắc phải. Nếu viêm kết mạc do dị ứng, bệnh không có khả năng lây lan. Nhưng viêm kết mạc do nhiễm trùng lại là bệnh lý có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy cơ bùng phát dịch cao.
Trẻ dễ dàng bị lây nhiễm tác nhân gây nhiễm trùng khi tiếp xúc với dịch tiết từ mắt, mũi, họng của người bệnh hoặc từ các giọt bắn li ti trong không khí do người bệnh phát ra không khí khi ho, hắt hơi hay nói chuyện.
Một số vi khuẩn, virus có thể tồn tại khá lâu ở môi trường bên ngoài, gây bệnh cho trẻ khi trẻ vô tình chạm tay vào các bề mặt, đồ vật bị nhiễm khuẩn rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Trẻ có thể bị lây nhiễm tác nhân gây bệnh viêm kết mạc khi bơi, sử dụng nước bị ô nhiễm hoặc dùng chung đồ vật cá nhân với người nhiễm bệnh.
Viêm kết mạc ở trẻ thường không nguy hiểm, diễn ra ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, bố mẹ không nên chủ quan, tự điều trị cho trẻ bằng thuốc kháng sinh, toa thuốc cũ hay các phương pháp dân gian. Việc điều trị không đúng cách có thể khiến viêm kết mạc nặng hơn, dẫn đến các biến chứng, gây khó khăn trong điều trị sau này.
Chăm sóc trẻ viêm kết mạc đúng cách sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình điều trị bệnh cho trẻ, giảm nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm.