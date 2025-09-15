Người cựu chiến binh đột quỵ tại Lạng Sơn hồi phục kỳ diệu

Đêm 4/9/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (66 tuổi, ở Tam Kỳ, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người trái, méo miệng, khó nói.

Theo lời kể, người bệnh là cựu chiến binh, một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem diễu binh, sau đó đến Lạng Sơn để thăm một người bạn cùng trong quân ngũ. Gặp lại bạn cũ năm xưa do quá xúc động nên người bệnh xuất hiện dấu hiệu đột quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kiểm tra chức năng vận động cho cựu chiến binh sau cơn đột quỵ - Ảnh BSCC

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu não/Tăng huyết áp, Đái tháo đường, xơ vữa động mạch. Kết quả chụp sọ não cho thấy bệnh nhân có nhồi máu não cấp.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng chỉ định thực hiện dùng thuốc tiêu sợi huyết trên bệnh nhân. Sau thực hiện can thiệp khoảng 5 giờ, bệnh nhân dần hồi phục liệt, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Trong thời gian điều trị, người bệnh không có người nhà chăm sóc. Các bác sĩ, điều dưỡng khoa Tâm thần – Thần kinh đã dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt và toàn diện cho người bệnh. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm kiểm tra toàn bộ cho bệnh nhân, kết quả đủ điều kiện sức khỏe mới đồng ý cho bệnh nhân xuất viện trở về Đà Nẵng.

Cựu chiến binh đã phục hồi đủ điều kiện sức khỏe trở về Đà Nẵng - Ảnh BVCC

Người bệnh xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện đã tận tình cứu chữa, chăm sóc, giúp người bệnh yên tâm điều trị, vượt qua giai đoạn khó khăn, khi không có người thân bên cạnh.

Đây cũng là một kỷ niệm khó quên đối với người cựu chiến binh trong chuyến đi chơi dịp lễ kỷ niệm A80 này.

Việc cấp cứu, điều trị người bệnh khẩn trương, nhanh chóng và chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo một lần nữa khẳng định sự chuyên nghiệp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu y đức và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn. Qua đây đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, tạo dựng, củng cố niềm tin cho người bệnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh và cả những người dân, du khách khi đến với Lạng Sơn.

BSCKII Đặng Huy Du (Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn)