Bệnh viện đa khoa Phú Thọ vừa kịp thời cứu sống người bệnh hôn mê sâu, suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái.

Hôn mê do thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não

Người bệnh H.X.L (63 tuổi, trú tại Sông Lô, Phú Thọ) đột ngột xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu,… đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu kịp thời trong giờ vàng.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng hôn mê, gọi hỏi không trả lời. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 8 điểm), suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, hội chẩn với bác sĩ đột quỵ và thống nhất đưa người bệnh đi chụp CT scanner 128 dãy sọ não khẩn cấp.

Thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Kết quả cho thấy người bệnh bị tắc động mạch thân nền – một trong những thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não, nếu không xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ và chỉ định can thiệp mạch não số hóa xóa nền (DSA) lấy huyết khối.

BSCKI Nguyễn Anh Minh cùng ekip thực hiện can thiệp lấy huyết khối - Ảnh BVCC

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp can thiệp đã lấy ra 2 cục huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não. Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, tự ngồi dậy và giao tiếp khá tốt. Hiện tại, người bệnh tiếp tục được tập phục hồi chức năng tại Trung tâm.

Anh H.X.D – con trai người bệnh xúc động chia sẻ: “Lúc bố tôi rơi vào hôn mê sâu, cả gia đình vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. May mắn là chúng tôi đã đưa bố đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kịp thời. Nhờ sự cấp cứu nhanh chóng và can thiệp kịp thời trong giờ vàng, đến nay bố tôi đã tỉnh táo, nói chuyện được. Gia đình tôi thật sự biết ơn các y bác sĩ tại bệnh viện”.

BSCKI Lưu Văn Thìn thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tránh nhầm lẫn bỏ sót đột quỵ

Theo BSCKI Nguyễn Anh Minh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Người bệnh được đưa đến bệnh viện rất sớm, trong giờ vàng. Lúc này, người bệnh đã trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp (do sặc phổi), là biểu hiện của nhiều bệnh, thậm chí có thể bị bỏ sót đột quỵ.

Quá trình phối hợp liên khoa giữa khoa Cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ đã mang lại khả năng chẩn đoán chính xác, kịp thời, từ đó tối ưu hoá hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ cũng cho biết, đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Cứ mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. “Giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não được khuyến cáo trong khoảng 3-6 giờ đầu (kể từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ đầu tiên).

Người bệnh được đưa đến viện càng sớm thì khi tái thông mạch máu sớm, sẽ cứu được nhiều vùng não tổn thương, từ đó khả năng hồi phục càng cao. Ca bệnh trên một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời đột quỵ não. Nhờ sự phối hợp nhanh nhạy của người nhà và sự can thiệp chuyên môn kịp thời của các bác sĩ, người bệnh đã vượt qua “cửa tử”.

Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ - Ảnh BVCC

Nhận biết sớm đột quỵ – chìa khóa để cứu sống

Để nhận biết sớm đột quỵ, cần đặc biệt lưu ý 3 dấu hiệu điển hình:

Khuôn mặt: Méo miệng, lệch góc miệng khi nói hoặc cười, chảy nước khi uống.

Tay chân: Đột ngột yếu, liệt hoặc tê bì một bên.

Ngôn ngữ: Nói khó, nói ngọng, hoặc không nói được.

Người dân có thể ghi nhớ theo quy tắc FAST: Face (mặt) – Arm (tay) – Speech (lời nói) – Time (thời gian). Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, bởi “mỗi phút trôi qua đều vô giá”.

BSCKI Nguyễn Anh Minh (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)