Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Cứ mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. “Giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là 3-6 giờ đầu.

- BS.CKI Nguyễn Anh Minh

Bệnh viện đa khoa Phú Thọ vừa kịp thời cứu sống người bệnh hôn mê sâu, suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái.

Hôn mê do thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não

Người bệnh H.X.L (63 tuổi, trú tại Sông Lô, Phú Thọ) đột ngột xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu,… đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu kịp thời trong giờ vàng.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng hôn mê, gọi hỏi không trả lời. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 8 điểm), suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, hội chẩn với bác sĩ đột quỵ và thống nhất đưa người bệnh đi chụp CT scanner 128 dãy sọ não khẩn cấp.

dot-quy-1.jpg
Thoát khỏi cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Kết quả cho thấy người bệnh bị tắc động mạch thân nền – một trong những thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não, nếu không xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ và chỉ định can thiệp mạch não số hóa xóa nền (DSA) lấy huyết khối.

dot-quy-2.jpg
BSCKI Nguyễn Anh Minh cùng ekip thực hiện can thiệp lấy huyết khối - Ảnh BVCC

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp can thiệp đã lấy ra 2 cục huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não. Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, tự ngồi dậy và giao tiếp khá tốt. Hiện tại, người bệnh tiếp tục được tập phục hồi chức năng tại Trung tâm.

Anh H.X.D – con trai người bệnh xúc động chia sẻ: “Lúc bố tôi rơi vào hôn mê sâu, cả gia đình vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. May mắn là chúng tôi đã đưa bố đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kịp thời. Nhờ sự cấp cứu nhanh chóng và can thiệp kịp thời trong giờ vàng, đến nay bố tôi đã tỉnh táo, nói chuyện được. Gia đình tôi thật sự biết ơn các y bác sĩ tại bệnh viện”.

dot-quy-4-1536x1024.jpg
BSCKI Lưu Văn Thìn thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tránh nhầm lẫn bỏ sót đột quỵ

Theo BSCKI Nguyễn Anh Minh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Người bệnh được đưa đến bệnh viện rất sớm, trong giờ vàng. Lúc này, người bệnh đã trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp (do sặc phổi), là biểu hiện của nhiều bệnh, thậm chí có thể bị bỏ sót đột quỵ.

Quá trình phối hợp liên khoa giữa khoa Cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ đã mang lại khả năng chẩn đoán chính xác, kịp thời, từ đó tối ưu hoá hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ cũng cho biết, đột quỵ là cấp cứu tối khẩn. Cứ mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại. “Giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não được khuyến cáo trong khoảng 3-6 giờ đầu (kể từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ đầu tiên).

Người bệnh được đưa đến viện càng sớm thì khi tái thông mạch máu sớm, sẽ cứu được nhiều vùng não tổn thương, từ đó khả năng hồi phục càng cao. Ca bệnh trên một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời đột quỵ não. Nhờ sự phối hợp nhanh nhạy của người nhà và sự can thiệp chuyên môn kịp thời của các bác sĩ, người bệnh đã vượt qua “cửa tử”.

dot-quy-5.jpg
Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ - Ảnh BVCC

Nhận biết sớm đột quỵ – chìa khóa để cứu sống

Để nhận biết sớm đột quỵ, cần đặc biệt lưu ý 3 dấu hiệu điển hình:

Khuôn mặt: Méo miệng, lệch góc miệng khi nói hoặc cười, chảy nước khi uống.

Tay chân: Đột ngột yếu, liệt hoặc tê bì một bên.

Ngôn ngữ: Nói khó, nói ngọng, hoặc không nói được.

Người dân có thể ghi nhớ theo quy tắc FAST: Face (mặt) – Arm (tay) – Speech (lời nói) – Time (thời gian). Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, bởi “mỗi phút trôi qua đều vô giá”.

BSCKI Nguyễn Anh Minh (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

#đột quỵ não #hôn mê sâu #cấp cứu đột quỵ #giờ vàng đột quỵ #can thiệp mạch não #xóa huyết khối

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tiêu sợi huyết cứu bệnh nhân đột quỵ giờ thứ 2

Thuốc tiêu sợi huyết chỉ có hiệu quả tối ưu trong vòng 4 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào não bị mất đi.

Đột quỵ phục hồi hoàn toàn nhờ đến viện sớm

Rạng sáng ngày 31/8/2025, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhân NTC, 75 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó, tê yếu nửa người trái. Người nhà cho biết, cách lúc nhập viện khoảng 1,5 giờ, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sau đó rơi vào tình trạng trên nên đưa đến viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nguy cơ đột quỵ từ dùng thuốc tránh thai sai cách

Thuốc tránh thai giúp phụ nữ chủ động kế hoạch sinh sản, nhưng lạm dụng hoặc dùng sai cách có thể gây đột quỵ, căn bệnh nguy hiểm hàng đầu hiện nay.

Thuốc tránh thai từ lâu được xem là giải pháp phổ biến và tiện lợi giúp phụ nữ chủ động trong việc kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, việc lạm dụng hoặc sử dụng thuốc không đúng cách tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là đột quỵ, một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu hiện nay.

z6988726794905-12eae01e0d891e13eaf93127c2e94ca1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân trẻ bị nhồi máu não nhờ can thiệp kịp thời

Nhiều bệnh nhân đột quỵ não được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện điều trị trong giờ vàng đã hồi phục tốt.

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, nhờ báo động đỏ can thiệp kịp thời, bệnh nhân trẻ nhồi máu não đã hồi phục tốt.

Theo đó, ngày 11/8/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (49 tuổi, ở xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng méo miệng, khó nói, liệt nửa người trái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…