Cứu sống bệnh nhân trẻ bị nhồi máu não nhờ can thiệp kịp thời

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, nhờ báo động đỏ can thiệp kịp thời, bệnh nhân trẻ nhồi máu não đã hồi phục tốt.

Theo đó, ngày 11/8/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam (49 tuổi, ở xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng méo miệng, khó nói, liệt nửa người trái.

Theo lời người nhà, trước vào viện khoảng 7 giờ, người bệnh ngủ dậy thì xuất hiện khó nói, liệt nửa người. Nghi ngờ đột quỵ não nên người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện.

Tại bệnh viện, bệnh nhân liệt hoàn toàn 1/2 người trái, khó nói, vệ sinh không tự chủ, được bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não thức giấc. Các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Tâm Thần – Thần kinh hội chẩn thống nhất chỉ định thực hiện chụp và can thiệp mạch não, lấy huyết khối động mạch não trên bệnh nhân.

Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng can thiệp, chỉ khoảng 15 phút sau vào viện, người bệnh đã được can thiệp lấy huyết khối.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp lấy huyết khối trên bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp kiểm tra cho thấy hình ảnh tắc dòng chậm nhánh xa động mạch não giữ bên phải thuộc M2, M3. Trên hệ thống máy chụp và can thiệp mạch số hoá xoá nền DSA hiện đại, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch não, lấy huyết khối cho bệnh nhân và dùng tiêu sợi huyết động mạch.

Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh hồi phục tốt, sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã tự đi lại, sinh hoạt bình thường, hồi phục liệt gần như hoàn toàn. Đến nay sức khoẻ bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện - Ảnh BVCC

Đột quỵ nhồi máu não nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao và để lại nhiều di chứng nặng nề. Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân đột quỵ não đã nhận biết, phát hiện sớm và được đưa đến bệnh viện điều trị trong giờ vàng.

Cùng với quy trình làm việc khẩn trương, nhanh chóng, chuyên nghiệp với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, nhiều trường hợp bệnh nhân tai biến mạch máu não đã được cứu sống, hồi phục hoàn toàn sau can thiệp mạch não.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nắm rõ các dấu hiệu đột quỵ như đau đầu, méo miệng, nói ngọng, khó nói, yếu tay chân,… để nhận biết sớm, đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong và biến chứng.

BSCKII Đặng Huy Du (Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn)