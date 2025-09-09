Tiêu sợi huyết cứu bệnh nhân đột quỵ giờ thứ 2

Đột quỵ phục hồi hoàn toàn nhờ đến viện sớm

Rạng sáng ngày 31/8/2025, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhân NTC, 75 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó, tê yếu nửa người trái. Người nhà cho biết, cách lúc nhập viện khoảng 1,5 giờ, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sau đó rơi vào tình trạng trên nên đưa đến viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo, người bệnh có biểu hiện nói khó, méo miệng, liệt hoàn toàn nửa người trái, kết quả chụp cắt lớp (CT) sọ não hiện tại loại trừ chảy máu não. Bệnh nhân được chẩn đoán: Đột quỵ não giờ thứ 2, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết – phương pháp tối ưu hiện nay trong điều trị nhồi máu não cấp.

Chỉ sau 01 giờ dùng thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, nói rõ tiếng, đỡ méo miệng, tay chân nâng lên được. Sau 24 giờ dùng thuốc, bệnh nhân hầu như hồi phục hoàn toàn, hết méo miệng, nói rõ ràng, tự vận động đi lại tốt.

Bệnh nhân đột quỵ phục hồi hoàn toàn nhờ đến viện sớm - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo cho biết, người bệnh nhập viện chỉ khoảng 2 giờ sau khởi phát triệu chứng. Đây là thời điểm vàng để dùng thuốc tiêu sợi huyết. Nếu đến muộn hơn, bệnh nhân có thể phải đối diện với nguy cơ liệt nặng, mất khả năng giao tiếp hoặc thậm chí tử vong.

Thời gian là chìa khóa sống còn

Theo BS.CKI Nguyễn Duy Long, đột quỵ não có hai dạng, nhồi máu não (chiếm 80%) và chảy máu não. Với nhồi máu não cấp, tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não mà không cần phẫu thuật, giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm thiểu di chứng.

Tuy nhiên, thuốc chỉ có hiệu quả tối ưu trong vòng 4 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nếu quá thời gian này, bệnh nhân sẽ không còn chỉ định điều trị. Mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào não bị mất đi.

Nếu bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời, nguy cơ di chứng nặng nề như liệt, mất khả năng giao tiếp, thậm chí tử vong là rất cao.