Kho tri thức

Người bận rộn chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 thế nào?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo để có lễ cúng lòng thành nhất.

Theo Thuỳ Đặng/Dân việt

Tùy theo phong tục, nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đa dạng nhiều món ăn như: xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho, hoa, trái cây… Thông thường, một mâm cỗ cúng sẽ khoảng từ 7-12 món đồng thời sẽ mất khoảng 2-3 tiếng để chuẩn bị và chế biến.

Nếu bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị thì có thể tham khảo thực đơn mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn với các món như sau:

1. Gà luộc

2. Xôi ngô nếp nương

3. Chè long nhãn

4. Canh miến

5. Dưa góp

6. Nem rán

7. Chả ngũ sắc

8. Hoa quả

* Cách làm chả hoa ngũ sắc (Trứng cuộn ngũ sắc) nổi bật mâm cỗ.

Nguyên liệu:

- 100gr thịt đầu (tai, mũi, lưỡi) hoặc bì lợn

- 1 củ cà rốt.

- 3 tai mộc nhĩ, 3 cái nấm hương

- 5 quả trứng vịt muối (không có thì thay nhân bằng 1 chiếc xúc xích hay lạp sườn cũng đẹp)

- 5 quả trứng gà.

- 20g bột năng.

- 300g giò sống.

- 1 hộp đậu hà lan (không có thì thay bằng đậu cô ve, hành lá thay màu xanh).

- Gia vị: nước mắm ngon, tiêu đen giã dập, đường, muối, bột nêm, vài củ hành tím băm nhỏ.

- 1 cuộn giấy bạc (nếu không có giấy bạc thì tận dụng màng bọc thực phẩm cuộn mấy vòng), một lá rong biển loại làm cơm cuộn (không có cũng được).

Cách làm:

Bước 1: Bì lợn hoặc thịt đầu, tai mua về chà muối và rửa qua nước có pha giấm cho thật sạch. Để ráo nước. Luộc chín để nguội thái sợi.

Bước 2: Trứng vịt muối, lấy lòng đỏ rửa qua rượu trắng để riêng. Hấp chín (khoảng 5 phút) hoặc cho lò nướng nhiệt độ 120 độ C trong 7 phút. Nếu dùng xúc xích hay lạp sườn thì hấp sơ cho thơm nở.

Bước 3: Tráng trứng:

Trứng gà tách riêng lòng đỏ. Bột năng pha loãng với chút nước rồi đánh đều lòng đỏ trứng với bột năng, thêm chút nước mắm và muối.

Chảo nóng cho một chút dầu, xoa đều mặt chảo rồi tráng trứng thành những lát tròn đều, không cần mỏng (có bột năng nên trứng sẽ dai và dễ lấy hơn).

Bước 4: Cà rốt rửa sạch, thái sợi dài hoặc băm nhỏ. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở bằng nước nóng, rửa sạch và băm nhỏ

Bước 5: Trộn giò:

Trộn tất cả các nguyên liệu bao gồm giò sống, bì lợn/thịt đầu-tai lợn đã luộc và thái nhỏ, cà rốt, đậu hà lan, muối, tiêu, chút nước mắm, nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt băm.

Bước 6: Bọc chả:

Rải một miếng giấy bạc vuông lên bàn, lần lượt xếp các lớp như sau:

- 1 miếng trứng tráng tròn, 1 lá rong biển.

- 1 lớp hỗn hợp giò đã trộn ở bước 5

- 5 lòng đỏ trứng muối trải đều hoặc 1 cây xúc xích hay lạp sườn trải dài ở giữa.

Cuộn tròn chả lại và cuốn chặt hai đầu.

Bước 7: Hấp chả:

Chả cho lên chõ hấp trong 30 - 45 phút cho chín hẳn. Bỏ ra để nguội ít nhất 20 phút mới thái.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Đặng thực hiện.

