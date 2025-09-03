Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tình tiết rùng rợn vụ một ngôi làng biến mất hoàn toàn năm 1930

Kho tri thức

Tình tiết rùng rợn vụ một ngôi làng biến mất hoàn toàn năm 1930

Vụ mất tích ở làng Anjikuni năm 1930 là một trong những bí ẩn lớn nhất tại vùng hoang dã Canada, với nhiều chi tiết rùng rợn và khó lý giải.

T.B (tổng hợp)
1. Ngôi làng biến mất hoàn toàn. Người ta phát hiện cả ngôi làng Anjikuni ở Nunavut biến mất không để lại dấu vết, từ cư dân cho tới đồ dùng sinh hoạt. Ảnh: blurryphotos.org.
1. Ngôi làng biến mất hoàn toàn. Người ta phát hiện cả ngôi làng Anjikuni ở Nunavut biến mất không để lại dấu vết, từ cư dân cho tới đồ dùng sinh hoạt. Ảnh: blurryphotos.org.
2. Không có dấu hiệu di chuyển tập thể. Dù hơn 30 người biến mất, nhưng không hề có dấu vết hành trình nào, không dấu chân, không dấu kéo lê trên tuyết. Ảnh: historicmysteries.com.
2. Không có dấu hiệu di chuyển tập thể. Dù hơn 30 người biến mất, nhưng không hề có dấu vết hành trình nào, không dấu chân, không dấu kéo lê trên tuyết. Ảnh: historicmysteries.com.
3. Thức ăn còn nguyên trên bàn. Khi được phát hiện, nhiều bữa ăn còn đang dở dang, như thể cư dân biến mất ngay trong lúc đang dùng bữa. Ảnh: mysteriousfacts.com.
3. Thức ăn còn nguyên trên bàn. Khi được phát hiện, nhiều bữa ăn còn đang dở dang, như thể cư dân biến mất ngay trong lúc đang dùng bữa. Ảnh: mysteriousfacts.com.
4. Mộ phần bị khai quật. Các ngôi mộ trong nghĩa trang gần đó bị mở tung, nhưng không rõ vì con người hay động vật, càng làm bí ẩn thêm rùng rợn. Ảnh: miviaje.com.
4. Mộ phần bị khai quật. Các ngôi mộ trong nghĩa trang gần đó bị mở tung, nhưng không rõ vì con người hay động vật, càng làm bí ẩn thêm rùng rợn. Ảnh: miviaje.com.
5. Đàn chó kéo xe chết bất thường. Một đàn chó kéo xe được tìm thấy đã chết vì đói, dù nơi đó vẫn có đủ nguồn thức ăn. Ảnh: listelist.com.
5. Đàn chó kéo xe chết bất thường. Một đàn chó kéo xe được tìm thấy đã chết vì đói, dù nơi đó vẫn có đủ nguồn thức ăn. Ảnh: listelist.com.
6. Có ghi nhận ánh sáng lạ trên bầu trời. Một số nhân chứng kể lại họ thấy những đốm sáng kỳ lạ bay qua vùng trời Anjikuni cùng thời điểm vụ mất tích. Ảnh: okultura.cz.
6. Có ghi nhận ánh sáng lạ trên bầu trời. Một số nhân chứng kể lại họ thấy những đốm sáng kỳ lạ bay qua vùng trời Anjikuni cùng thời điểm vụ mất tích. Ảnh: okultura.cz.
7. Báo chí từng đưa tin rầm rộ. Thời điểm đó, nhiều tờ báo Canada và quốc tế đăng tải vụ việc, góp phần khiến nó trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất. Ảnh: utusantv.com.
7. Báo chí từng đưa tin rầm rộ. Thời điểm đó, nhiều tờ báo Canada và quốc tế đăng tải vụ việc, góp phần khiến nó trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất. Ảnh: utusantv.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#bí ẩn vụ mất tích làng Anjikuni #ngôi làng biến mất năm 1930 #hiện tượng kỳ lạ Canada #điều bí ẩn vùng hoang dã #hiện tượng mất tích không dấu vết #ánh sáng lạ trên bầu trời

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT