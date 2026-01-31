Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vẻ đẹp huyền bí của đồi Chocolate như bước ra từ cổ tích

Kho tri thức

Vẻ đẹp huyền bí của đồi Chocolate như bước ra từ cổ tích

Đảo Bohol ở Philippines khiến du khách mê đắm bởi vẻ đẹp như cổ tích của đồi Chocolate, truyền thuyết về nơi đây thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tâm Anh (TH)
Là hòn đảo lớn thứ 10 của Philippines, đảo Bohol là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Nhiều người ghé thăm hòn đảo này để có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi Chocolate ấn tượng như khung cảnh trong thế giới cổ tích. Ảnh: Afriandi via Getty Images.
Là hòn đảo lớn thứ 10 của Philippines, đảo Bohol là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Nhiều người ghé thăm hòn đảo này để có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi Chocolate ấn tượng như khung cảnh trong thế giới cổ tích. Ảnh: Afriandi via Getty Images.
Đồi Chocolate nổi tiếng với hình thái địa chất khác thường bao gồm hơn 1.800 gò hình nón được cấu tạo từ đá vôi. Mỗi gò hình nón có chiều cao khoảng 30 - 120m. Ảnh: John S Lander/LightRocket via Getty Images.
Đồi Chocolate nổi tiếng với hình thái địa chất khác thường bao gồm hơn 1.800 gò hình nón được cấu tạo từ đá vôi. Mỗi gò hình nón có chiều cao khoảng 30 - 120m. Ảnh: John S Lander/LightRocket via Getty Images.
Cảnh quan tại đồi Chocolate xanh tươi vào mùa mưa (từ tháng 2 - 5). Khi sang mùa khô, cỏ tại các gò hình nón ở đồi Chocolate chuyển sang màu nâu sẫm. Màu sắc này kết hợp với hình dáng độc đáo của chúng khiến nhiều người liên tưởng đến những viên chocolate khổng lồ. Ảnh: worldheritagesite.org.
Cảnh quan tại đồi Chocolate xanh tươi vào mùa mưa (từ tháng 2 - 5). Khi sang mùa khô, cỏ tại các gò hình nón ở đồi Chocolate chuyển sang màu nâu sẫm. Màu sắc này kết hợp với hình dáng độc đáo của chúng khiến nhiều người liên tưởng đến những viên chocolate khổng lồ. Ảnh: worldheritagesite.org.
Người dân địa phương lưu truyền giai thoại về đồi Chocolate. Tương truyền, ngọn đồi này gắn liền với câu chuyện tình buồn giữa một vị thần trẻ tuổi và một cô gái xinh đẹp. Ảnh: Maria Ligaya/Travel + Leisure.
Người dân địa phương lưu truyền giai thoại về đồi Chocolate. Tương truyền, ngọn đồi này gắn liền với câu chuyện tình buồn giữa một vị thần trẻ tuổi và một cô gái xinh đẹp. Ảnh: Maria Ligaya/Travel + Leisure.
Sau khi người yêu chết, vị thần đã vô cùng đau buồn, khóc nhiều đến nỗi nước mắt của Ngài rơi xuống cõi phàm, biến thành đồi Chocolate như chúng ta thấy ngày nay. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Sau khi người yêu chết, vị thần đã vô cùng đau buồn, khóc nhiều đến nỗi nước mắt của Ngài rơi xuống cõi phàm, biến thành đồi Chocolate như chúng ta thấy ngày nay. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Trong khi đó, các nhà khoa học, chuyên gia địa chất lý giải sự hình thành của đồi Chocolate bắt đầu từ hàng triệu năm trước khi đảo Bohol vẫn còn nằm dưới đáy biển. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Trong khi đó, các nhà khoa học, chuyên gia địa chất lý giải sự hình thành của đồi Chocolate bắt đầu từ hàng triệu năm trước khi đảo Bohol vẫn còn nằm dưới đáy biển. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Trải qua thời gian, những cao nguyên đá vôi nổi lên từ mặt biển, thông qua các chuyển dịch địa chất của vỏ Trái đất. Hình dạng hình nón của những gò mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của quá trình xói mòn liên tục trong hàng triệu năm. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Trải qua thời gian, những cao nguyên đá vôi nổi lên từ mặt biển, thông qua các chuyển dịch địa chất của vỏ Trái đất. Hình dạng hình nón của những gò mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của quá trình xói mòn liên tục trong hàng triệu năm. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
Các chuyên gia đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy đồi Chocolate được hình thành vào khoảng đầu hoặc ngay trước kỷ băng hà cuối cùng (tức 2,6 triệu đến 11.700 năm trước). Ảnh: shankaronline/Flickr.
Các chuyên gia đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy đồi Chocolate được hình thành vào khoảng đầu hoặc ngay trước kỷ băng hà cuối cùng (tức 2,6 triệu đến 11.700 năm trước). Ảnh: shankaronline/Flickr.
Đồi Chocolate được công nhận là di tích địa chất cấp quốc gia của Philippines vào năm 1988. Nơi đây được bảo vệ như một di tích tự nhiên vào năm 1997. Ảnh: MayaSeeMayaDo / Atlas Obscura User.
Đồi Chocolate được công nhận là di tích địa chất cấp quốc gia của Philippines vào năm 1988. Nơi đây được bảo vệ như một di tích tự nhiên vào năm 1997. Ảnh: MayaSeeMayaDo / Atlas Obscura User.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
#đồi Chocolate #Đảo Bohol ở Philippines #vẻ đẹp của đồi Chocolate

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT