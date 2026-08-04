Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Thể dục dành cho người lười, tuần tập 1 lần cũng giảm mỡ bụng

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.

Tuệ Minh

Những lợi ích này có thể so sánh với những người tham gia tập thể dục ba lần mỗi tuần, đây là tần suất thường được khuyến nghị trong hướng dẫn tập thể dục truyền thống.

6161688-di-bo-giam-beo-phi.png
Đi bộ nhanh trong 75 phút mỗi tuần 1 lần cũng có tác dụng giảm mỡ bụng.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2024, nhóm HKUMed đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên ở Hồng Kông với 315 người Trung Quốc từ 18 tuổi trở lên. Tất cả những người tham gia đều thừa cân và bị béo phì.

Những người tham gia được chỉ định vào một trong ba nhóm. Một nhóm hoàn thành tập luyện một lần mỗi tuần, một nhóm khác tập luyện bài tập ba lần mỗi tuần và nhóm thứ ba phục vụ như một nhóm kiểm soát.

Nhóm kiểm soát đã tham gia vào một buổi giáo dục sức khỏe kéo dài 2,5 giờ mỗi hai tuần trong bốn tháng. Cả hai nhóm tập thể dục hoàn thành tổng cộng 75 phút mỗi tuần. Một nhóm thực hiện toàn bộ trong một phiên duy nhất, trong khi nhóm kia chia nó thành ba phiên.

Các nhà nghiên cứu đã đo lượng mỡ cơ thể bằng cách sử dụng phép đo hấp thụ tia X năng lượng kép ở ba giai đoạn: trước khi chương trình bắt đầu (cơ sở), sau 16 tuần (sau can thiệp) và sau 32 tuần (theo dõi sau can thiệp 4 tháng).

Tại đánh giá 16 tuần, cả hai nhóm cho thấy những cải thiện tương tự. Những người tham gia tập thể dục một lần mỗi tuần và những người tập thể dục ba lần mỗi tuần giảm tổng khối lượng mỡ cơ thể, tỷ lệ mỡ cơ thể và vòng eo. Cả hai nhóm cũng cải thiện sức khỏe tim mạch của họ so với nhóm kiểm soát.

Đối với nhiều người lớn bị béo phì, những người đấu tranh để cân bằng công việc, học tập, gia đình... những hạn chế về thời gian là rào cản chính để tập thể dục nhiều ngày mỗi tuần.

Thay vì chỉ dựa vào lịch trình tập thể dục tần suất cao, tập luyện một lần mỗi tuần có thể được coi là một thay thế khả thi và hiệu quả.

Lợi ích của việcddi bộ 30 phút mỗi ngày.
Nature/HKUM
#Lợi ích tập thể dục một lần mỗi tuần #Giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng #Nghiên cứu về phương pháp tập luyện hiệu quả #Thực nghiệm khoa học về giảm béo #Giải pháp tập luyện phù hợp với người bận rộn

Bài liên quan

Kho tri thức

Tập thể dục buổi sáng có thực sự giúp giảm cân hiệu quả?

Tập luyện từ 7 đến 9 giờ sáng kích hoạt cơ chế đốt mỡ tự nhiên của cơ thể, giúp bạn giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng thon gọn.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Obesity vừa mang đến tin vui lớn cho những ai đang tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả. Dữ liệu khảo sát trên 5.200 người trưởng thành cho thấy những người vận động trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h sáng sở hữu chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn hẳn so với những người chọn tập vào buổi trưa hoặc buổi tối.

TS Tongyu Ma thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông giải thích, việc tập thể dục vào sáng sớm mang lại một lợi thế sinh lý vô cùng đặc biệt. Sau một đêm ngủ dài từ 7 đến 8 tiếng, lượng đường dự trữ trong cơ thể đã hạ xuống mức rất thấp. Khi bạn vận động lúc bụng còn rỗng trước bữa sáng, cơ thể không còn nguồn đường nhanh để tiêu thụ nên buộc phải lấy mỡ thừa ra làm nhiên liệu đốt cháy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới