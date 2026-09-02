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[GALLERY] 10 thực phẩm ăn sáng tốt cho người giảm cân

Kho tri thức

[GALLERY] 10 thực phẩm ăn sáng tốt cho người giảm cân

Với người đang giảm cân, lựa chọn thực phẩm giàu protein, chất xơ và dinh dưỡng giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

Ngọc Mai
Trứng là lựa chọn giàu protein và dễ chế biến cho bữa sáng. Protein có thể giúp tăng cảm giác no, vì vậy trứng phù hợp với thực đơn bữa sáng của người đang kiểm soát cân nặng. Có thể ăn 1–2 quả trứng luộc hoặc trứng hấp, kết hợp cùng rau xanh và một lát bánh mì ngũ cốc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Ảnh minh hoạ AI
Trứng là lựa chọn giàu protein và dễ chế biến cho bữa sáng. Protein có thể giúp tăng cảm giác no, vì vậy trứng phù hợp với thực đơn bữa sáng của người đang kiểm soát cân nặng. Có thể ăn 1–2 quả trứng luộc hoặc trứng hấp, kết hợp cùng rau xanh và một lát bánh mì ngũ cốc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Ảnh minh hoạ AI
Bên cạnh trứng, chuối là loại quả tiện lợi cho một bữa sáng nhanh gọn. Chuối cung cấp carbohydrate, chất xơ và nhiều vi chất, đồng thời có vị ngọt tự nhiên. Có thể ăn một quả chuối vừa chín cùng sữa chua không đường hoặc yến mạch, thay cho các món ăn sáng nhiều đường. Ảnh minh hoạ AI
Bên cạnh trứng, chuối là loại quả tiện lợi cho một bữa sáng nhanh gọn. Chuối cung cấp carbohydrate, chất xơ và nhiều vi chất, đồng thời có vị ngọt tự nhiên. Có thể ăn một quả chuối vừa chín cùng sữa chua không đường hoặc yến mạch, thay cho các món ăn sáng nhiều đường. Ảnh minh hoạ AI
Tiếp đến, sữa chua không đường giúp bữa sáng thêm giàu protein và dễ ăn. Đặc biệt, sữa chua có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tạo thành một bữa sáng cân đối. Có thể dùng một hũ sữa chua không đường cùng yến mạch, chuối hoặc một ít trái cây tươi, hạn chế thêm đường và siro. Ảnh minh hoạ AI
Tiếp đến, sữa chua không đường giúp bữa sáng thêm giàu protein và dễ ăn. Đặc biệt, sữa chua có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tạo thành một bữa sáng cân đối. Có thể dùng một hũ sữa chua không đường cùng yến mạch, chuối hoặc một ít trái cây tươi, hạn chế thêm đường và siro. Ảnh minh hoạ AI
Nếu muốn tăng chất xơ, yến mạch là thực phẩm đáng cân nhắc. Yến mạch chứa chất xơ, trong đó có beta-glucan, có thể góp phần tạo cảm giác no. Có thể nấu yến mạch với sữa không đường, thêm chuối hoặc các loại quả mọng và một ít hạt, đồng thời tránh các loại yến mạch ăn liền có nhiều đường. Ảnh minh hoạ AI
Nếu muốn tăng chất xơ, yến mạch là thực phẩm đáng cân nhắc. Yến mạch chứa chất xơ, trong đó có beta-glucan, có thể góp phần tạo cảm giác no. Có thể nấu yến mạch với sữa không đường, thêm chuối hoặc các loại quả mọng và một ít hạt, đồng thời tránh các loại yến mạch ăn liền có nhiều đường. Ảnh minh hoạ AI
Không chỉ thực phẩm thực vật, cá hồi cũng có thể xuất hiện trong bữa sáng giảm cân. Cá hồi cung cấp protein và chất béo không bão hòa, trong đó có omega-3. Có thể áp chảo cá hồi với lượng dầu vừa phải, ăn kèm bánh mì ngũ cốc và rau xanh để có bữa sáng giàu dinh dưỡng mà không quá nhiều năng lượng. Ảnh minh hoạ AI
Không chỉ thực phẩm thực vật, cá hồi cũng có thể xuất hiện trong bữa sáng giảm cân. Cá hồi cung cấp protein và chất béo không bão hòa, trong đó có omega-3. Có thể áp chảo cá hồi với lượng dầu vừa phải, ăn kèm bánh mì ngũ cốc và rau xanh để có bữa sáng giàu dinh dưỡng mà không quá nhiều năng lượng. Ảnh minh hoạ AI
Tương tự cá hồi, ức gà là nguồn protein nạc phù hợp với người kiểm soát cân nặng. Thay vì chế biến theo kiểu chiên rán, nên luộc, hấp hoặc áp chảo ức gà với ít dầu. Có thể ăn cùng salad rau củ và một lát bánh mì ngũ cốc để bổ sung cả protein, chất xơ và carbohydrate. Ảnh minh hoạ AI
Tương tự cá hồi, ức gà là nguồn protein nạc phù hợp với người kiểm soát cân nặng. Thay vì chế biến theo kiểu chiên rán, nên luộc, hấp hoặc áp chảo ức gà với ít dầu. Có thể ăn cùng salad rau củ và một lát bánh mì ngũ cốc để bổ sung cả protein, chất xơ và carbohydrate. Ảnh minh hoạ AI
Để bổ sung nguồn tinh bột giàu chất xơ, khoai lang cũng là lựa chọn quen thuộc. Khoai lang cung cấp carbohydrate và chất xơ, có thể giúp bữa sáng no lâu hơn so với nhiều loại đồ ăn chứa tinh bột tinh chế. Có thể ăn một củ khoai lang luộc hoặc hấp vừa phải, kết hợp với trứng luộc và rau xanh để cân đối dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ AI
Để bổ sung nguồn tinh bột giàu chất xơ, khoai lang cũng là lựa chọn quen thuộc. Khoai lang cung cấp carbohydrate và chất xơ, có thể giúp bữa sáng no lâu hơn so với nhiều loại đồ ăn chứa tinh bột tinh chế. Có thể ăn một củ khoai lang luộc hoặc hấp vừa phải, kết hợp với trứng luộc và rau xanh để cân đối dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ AI
Song song với khoai lang, bông cải xanh giúp tăng lượng rau và chất xơ trong bữa sáng. Loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và tương đối ít năng lượng. Có thể hấp hoặc luộc bông cải xanh, ăn cùng trứng, ức gà hoặc cá hồi; hạn chế sốt nhiều đường và chất béo để phù hợp mục tiêu giảm cân. Ảnh minh hoạ AI
Song song với khoai lang, bông cải xanh giúp tăng lượng rau và chất xơ trong bữa sáng. Loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và tương đối ít năng lượng. Có thể hấp hoặc luộc bông cải xanh, ăn cùng trứng, ức gà hoặc cá hồi; hạn chế sốt nhiều đường và chất béo để phù hợp mục tiêu giảm cân. Ảnh minh hoạ AI
Khi cần một bữa sáng tiện lợi, bánh mì ngũ cốc có thể là lựa chọn phù hợp. So với bánh mì làm chủ yếu từ bột tinh chế, các loại bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt thường cung cấp nhiều chất xơ hơn. Có thể ăn một đến hai lát cùng trứng, ức gà, cá hồi và rau củ, đồng thời kiểm soát lượng bơ, phô mai hoặc sốt đi kèm. Ảnh minh hoạ AI
Khi cần một bữa sáng tiện lợi, bánh mì ngũ cốc có thể là lựa chọn phù hợp. So với bánh mì làm chủ yếu từ bột tinh chế, các loại bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt thường cung cấp nhiều chất xơ hơn. Có thể ăn một đến hai lát cùng trứng, ức gà, cá hồi và rau củ, đồng thời kiểm soát lượng bơ, phô mai hoặc sốt đi kèm. Ảnh minh hoạ AI
Cuối cùng, sinh tố hoa quả và rau củ có thể giúp bổ sung nhiều loại thực phẩm trong một bữa sáng. Tuy nhiên, nên ưu tiên xay cả phần thịt quả và rau thay vì ép lấy nước, đồng thời không thêm đường, sữa đặc hay siro. Có thể kết hợp rau xanh với một lượng vừa phải trái cây như chuối, dâu hoặc táo, thêm sữa chua không đường. Ảnh minh hoạ AI
Cuối cùng, sinh tố hoa quả và rau củ có thể giúp bổ sung nhiều loại thực phẩm trong một bữa sáng. Tuy nhiên, nên ưu tiên xay cả phần thịt quả và rau thay vì ép lấy nước, đồng thời không thêm đường, sữa đặc hay siro. Có thể kết hợp rau xanh với một lượng vừa phải trái cây như chuối, dâu hoặc táo, thêm sữa chua không đường. Ảnh minh hoạ AI
Xem video: Ngay cả thực phẩm lành mạnh như chuối cũng tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng sai cách.
Ngọc Mai
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