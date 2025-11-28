Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngoại hình gây sốc của loài chim ăn xác thối kỳ dị nhất hành tinh

Giải mã

Ngoại hình gây sốc của loài chim ăn xác thối kỳ dị nhất hành tinh

Với vẻ ngoài khác lạ và tập tính ăn xác đặc biệt, kền kền vua (Sarcoramphus papa) là một trong những loài chim ăn xác chết kỳ lạ và ấn tượng nhất quả đất.

T.B (tổng hợp)
Loài chim ăn xác sặc sỡ nhất. Kền kền vua có đầu nhiều màu sặc sỡ như đỏ cam, vàng và xanh, khác biệt hoàn toàn so với các loài kền kền khác. Ảnh: Pinterest.
Loài chim ăn xác sặc sỡ nhất. Kền kền vua có đầu nhiều màu sặc sỡ như đỏ cam, vàng và xanh, khác biệt hoàn toàn so với các loài kền kền khác. Ảnh: Pinterest.
Sống từ Mexico đến Argentina. Phạm vi phân bố của chúng rộng khắp rừng rậm Trung – Nam Mỹ, đặc biệt ưa thích các vùng rừng nguyên sinh. Ảnh: Pinterest.
Sống từ Mexico đến Argentina. Phạm vi phân bố của chúng rộng khắp rừng rậm Trung – Nam Mỹ, đặc biệt ưa thích các vùng rừng nguyên sinh. Ảnh: Pinterest.
Có lực mổ rất mạnh. Chúng thường xé những phần xác mà các loài kền kền khác không thể phá vỡ, mở đường cho các loài nhỏ hơn đến ăn sau. Ảnh: Pinterest.
Có lực mổ rất mạnh. Chúng thường xé những phần xác mà các loài kền kền khác không thể phá vỡ, mở đường cho các loài nhỏ hơn đến ăn sau. Ảnh: Pinterest.
Ít khi phát ra âm thanh. Kền kền vua không có cơ quan tạo tiếng kêu phức tạp, chỉ có thể phát ra tiếng thở mạnh hoặc tiếng “gầm gừ” nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Ít khi phát ra âm thanh. Kền kền vua không có cơ quan tạo tiếng kêu phức tạp, chỉ có thể phát ra tiếng thở mạnh hoặc tiếng “gầm gừ” nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Ít khi săn mồi sống. Dù to lớn và mạnh mẽ, chúng gần như chỉ ăn xác chết và rất hiếm khi tấn công động vật còn sống. Ảnh: Pinterest.
Ít khi săn mồi sống. Dù to lớn và mạnh mẽ, chúng gần như chỉ ăn xác chết và rất hiếm khi tấn công động vật còn sống. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên mặt đất hoặc khe đá. Chúng đẻ một trứng duy nhất và chăm sóc con non rất kỹ lưỡng. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên mặt đất hoặc khe đá. Chúng đẻ một trứng duy nhất và chăm sóc con non rất kỹ lưỡng. Ảnh: Pinterest.
Bay lượn tiết kiệm năng lượng. Chúng sử dụng luồng khí nóng để lượn trong thời gian dài mà hầu như không đập cánh. Ảnh: Pinterest.
Bay lượn tiết kiệm năng lượng. Chúng sử dụng luồng khí nóng để lượn trong thời gian dài mà hầu như không đập cánh. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của người Maya. Trong văn hóa bản địa, chúng thường được xem như sứ giả kết nối sự sống và cái chết. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng văn hóa của người Maya. Trong văn hóa bản địa, chúng thường được xem như sứ giả kết nối sự sống và cái chết. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Chim ăn xác chết kỳ lạ #Kền kền vua đặc biệt #Phân bố rừng Trung - Nam Mỹ #Tập tính ăn xác và săn mồi #Hình thái và màu sắc sặc sỡ #Hành vi làm tổ và chăm sóc con

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT