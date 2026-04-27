Hé lộ thư gửi người thân của kẻ nổ súng tiệc báo chí ở Mỹ

Nghi phạm Cole Allen đã gửi thư cho người thân trước khi nổ súng tại nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Trump.

AP đưa tin, nghi phạm 31 tuổi Cole Tomas Allen, tự nhận mình là "Sát thủ Liên bang Thân thiện", đã gửi thư cho người thân vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, tối 25/4 (giờ địa phương).

Theo một nội dung bức thư mà AP tiếp cận được, Allen đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Những bức thư được cho là không nêu tên trực tiếp ông chủ Nhà Trắng nhưng ám chỉ những bất bình đối với nhiều hành động của chính quyền, bao gồm cả cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California.

Bức thư này cũng đan xen giữa lời thú tội, sự hối tiếc và lời tạm biệt, trong đó Allen cảm ơn những người thân yêu ngay cả khi anh ta tìm cách giải thích về vụ tấn công.

Được biết, anh trai của Allen đã liên lạc với cảnh sát ở New London, Connecticut, sau khi nhận được những bức thư đó.

Ông Trump đã tham dự bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4.

Một quan chức cho biết thêm, chị gái của Allen, người sống ở Maryland, nói với các nhà điều tra rằng em trai mình đã mua hợp pháp một số vũ khí từ cửa hàng súng ở California và cất giữ chúng tại nhà bố mẹ ở Torrance mà không có sự cho phép của họ. Cô mô tả em trai mình là người hay đưa ra những tuyên bố cực đoan.

Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ nổ súng tại sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4