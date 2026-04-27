Hé lộ thư gửi người thân của kẻ nổ súng tiệc báo chí ở Mỹ

Nghi phạm Cole Allen đã gửi thư cho người thân trước khi nổ súng tại nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Trump.

AP đưa tin, nghi phạm 31 tuổi Cole Tomas Allen, tự nhận mình là "Sát thủ Liên bang Thân thiện", đã gửi thư cho người thân vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, tối 25/4 (giờ địa phương).

Theo một nội dung bức thư mà AP tiếp cận được, Allen đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Những bức thư được cho là không nêu tên trực tiếp ông chủ Nhà Trắng nhưng ám chỉ những bất bình đối với nhiều hành động của chính quyền, bao gồm cả cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California. Ảnh: X/@TheGriftReport.

Bức thư này cũng đan xen giữa lời thú tội, sự hối tiếc và lời tạm biệt, trong đó Allen cảm ơn những người thân yêu ngay cả khi anh ta tìm cách giải thích về vụ tấn công.

Được biết, anh trai của Allen đã liên lạc với cảnh sát ở New London, Connecticut, sau khi nhận được những bức thư đó.

Ông Trump đã tham dự bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4. Ảnh: AP/Tom Brenner.

Một quan chức cho biết thêm, chị gái của Allen, người sống ở Maryland, nói với các nhà điều tra rằng em trai mình đã mua hợp pháp một số vũ khí từ cửa hàng súng ở California và cất giữ chúng tại nhà bố mẹ ở Torrance mà không có sự cho phép của họ. Cô mô tả em trai mình là người hay đưa ra những tuyên bố cực đoan.

Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Toàn cảnh diễn biến vụ nổ súng tại nơi ông Trump dự tiệc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.

AP đưa tin, tiếng súng vang lên tại bữa tiệc dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng ở phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (giờ địa phương) đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Nghi phạm bị bắt giữ

Danh tính kẻ xả súng vào du khách ở Mexico, nhiều thương vong

Tay súng đứng trên đỉnh một kim tự tháp tại khu di tích Teotihuacan ở Mexico rồi nã đạn vào du khách, khiến 14 người thương vong.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, danh tính kẻ xả súng tại kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan hôm 20/4 được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Theo các nhà chức trách, Julio đã tử vong sau khi tự bắn vào mình. Lực lượng an ninh tìm thấy một khẩu súng, một con dao và đạn dược liên quan đến nghi phạm.

Chính quyền xác nhận vào tối 20/4 rằng Jasso là kẻ tấn công duy nhất trong vụ việc.

Thông tin vụ xả súng hàng loạt tại công viên ở Mỹ, 2 thiếu niên thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một công viên ở bang Bắc Carolina, Mỹ, đã khiến hai nam thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết, cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh thiếu niên đã leo thang thành vụ xả súng hàng loạt tại một công viên ở Bắc Carolina vào sáng 20/4 (giờ địa phương), khiến hai thiếu niên thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

"Một thiếu niên 16 tuổi và một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường sau khi bị bắn vào khoảng 10h sáng tại công viên Leinbach, gần một trường trung học. 5 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 19 cũng bị trúng đạn, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng", Đại úy cảnh sát Winston-Salem, ông Kevin Burns, thông tin tại cuộc họp báo. Trong số các nạn nhân này, có 4 người là nữ.

