Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghệ An chủ động ứng phó với bão số 10 BUALOI

Theo dự báo, bão BUALOI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philíppin, lúc 7h ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 132,4 độ Kinh Đông.

Thanh Hà

Chiều 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 11, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, cơn bão có tên quốc tế là BUALOI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philíppin; hồi 07h00 ngày 24/9/2025, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 132,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

anh-bao.png
Vị trí và đường đi bão BUALOI.

Thực hiện Văn bản số 04, ngày 24/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị UBND các phường, xã ven biển; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

#Nghệ An #chủ động #ứng phó #Biển đông #bão BUALOI

Bài liên quan

Kho tri thức

Điểm tên 10 trận siêu bão cực mạnh từng đổ bộ vào Việt Nam

Việt Nam nằm trong tâm bão của khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi nhiều trận bão lịch sử đã đổ bộ, gây nên những hậu quả nặng nề về người và tài sản.

1. Bão Nancy (1961). Là một trong những siêu bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam được thu thập dữ liệu, cơn bão này có sức gió giật hơn 200 km/h. Ảnh: Pinterest.
1. Bão Nancy (1961). Là một trong những siêu bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam được thu thập dữ liệu, cơn bão này có sức gió giật hơn 200 km/h. Ảnh: Pinterest.
2. Bão Lola (1973). Cơn bão lớn này càn quét miền Trung, gây mưa to gió lớn, làm nhiều làng mạc ven biển bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Pinterest.
2. Bão Lola (1973). Cơn bão lớn này càn quét miền Trung, gây mưa to gió lớn, làm nhiều làng mạc ven biển bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Thế giới

Lật thuyền ở Philippines vì siêu bão Ragasa, 7 ngư dân thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích sau khi thuyền đánh cá của họ bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan vì siêu bão Ragasa.

Tân Hoa Xã đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 24/9 cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trong vụ thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan sau khi siêu bão Ragasa tấn công miền bắc Philippines.

"Tất cả 13 người trên thuyền đánh cá đã được tìm thấy, trong đó 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người được giải cứu", thuyền trưởng Noemie Cayabyab cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 9 mạnh cấp 14, giật cấp 17 đang di chuyển nhanh về Quảng Ninh

Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 Ragasa ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

dbqg-xtnd-20250924-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới