Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ngày tận thế của Trái Đất: Khi Mặt Trời phình to gấp hàng chục lần

Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ biến đổi thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, và Trái Đất có thể đối mặt với số phận khủng khiếp.

Thanh Bình (tổng hợp)

Mặt Trời hiện nay có vẻ ổn định đến mức chúng ta gần như quên rằng nó cũng có một vòng đời. Nhưng ngôi sao đang cung cấp ánh sáng và sự sống cho Trái Đất thực chất mới đi được khoảng một nửa chặng đường tồn tại dự kiến của mình. Khi nguồn hydro trong lõi dần cạn kiệt, Mặt Trời sẽ bắt đầu thay đổi.

Ảnh: noticias.r7

Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ. Lúc đó, lõi ngôi sao co lại và nóng lên, trong khi các lớp khí bên ngoài phình ra dữ dội. Bán kính của Mặt Trời có thể tăng lên hàng chục, thậm chí hơn một trăm lần so với hiện nay trong những giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa.

Điều này rõ ràng là tin xấu đối với các hành tinh ở gần Mặt Trời.

Ảnh: http://debate.com/

Sao Thủy gần như chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, sao Kim cũng chịu chung số phận. Còn Trái Đất thì câu chuyện phức tạp hơn một chút. NASA cho biết, Mặt Trời khi trở thành sao khổng lồ đỏ có thể phình ra tới mức bao phủ cả quỹ đạo Trái Đất. Một số mô hình cũng cho thấy Trái Đất có thể bị kéo vào lớp khí quyển mở rộng của Mặt Trời.

Nhưng ngay cả khi Trái Đất không bị “nuốt” theo đúng nghĩa đen, sự sống trên hành tinh này cũng khó có cơ hội tồn tại đến thời điểm đó.

Mặt Trời sẽ ngày càng sáng hơn trước khi đạt tới giai đoạn khổng lồ đỏ. Theo NASA, chỉ khoảng 1–2 tỷ năm nữa, nhiệt độ Trái Đất có thể đã tăng đến mức đại dương bắt đầu bốc hơi và môi trường bề mặt trở nên không còn phù hợp với sự sống như hiện nay.

Ảnh: pmc.ncbi.nlm.nih

Và đây mới là điều thú vị: khi Trái Đất biến thành một thế giới nóng bỏng, vùng có thể tồn tại sự sống của hệ Mặt Trời sẽ dịch chuyển ra xa. Những thế giới hiện đang lạnh giá ở vùng ngoài, thậm chí một số mặt trăng của các hành tinh khổng lồ, có thể nhận được đủ nhiệt để trở nên ấm áp hơn trong một khoảng thời gian.

Sau giai đoạn khổng lồ đỏ, Mặt Trời cuối cùng sẽ trút bỏ các lớp khí bên ngoài và để lại một lõi nóng, đặc và nhỏ gọi là sao lùn trắng. Hệ Mặt Trời khi ấy sẽ không còn giống bất cứ điều gì chúng ta biết ngày nay.

Vì vậy, câu hỏi đáng sợ nhất không hẳn là “Mặt Trời có nuốt Trái Đất hay không?”, mà là: nếu nhân loại vẫn còn tồn tại sau hàng tỷ năm nữa, liệu chúng ta có còn gọi Trái Đất là nhà?

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Chu kỳ sao Mặt Trời #Sao khổng lồ đỏ #Sao lùn trắng #Tiến hóa hành tinh #Trái Đất tương lai

Bài liên quan

Kho tri thức

Thành phố Ai Cập cổ dưới đáy biển và bí mật khiến khảo cổ học kinh ngạc

Từng là cửa ngõ thương mại quan trọng của Ai Cập cổ đại, Thonis-Heracleion biến mất dưới biển và chỉ được nhìn thấy trở lại sau hơn một thiên niên kỷ.

Ngày nay, dưới làn nước đục của vịnh Aboukir ngoài khơi Ai Cập, các nhà khảo cổ vẫn đang khám phá tàn tích của một thành phố từng cực kỳ sầm uất: Thonis-Heracleion. Thành phố được người Ai Cập gọi là Thonis, còn người Hy Lạp gọi là Heracleion. Hai cái tên tưởng như thuộc về hai thành phố khác nhau, nhưng một tấm bia được tìm thấy dưới đáy biển đã giúp xác nhận chúng thực chất là cùng một nơi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thế kỷ 18, người phụ nữ bị xem là 'người giúp việc' đã phát hiện 8 sao chổi

Có một thời, bầu trời đêm gần như được xem là lãnh địa của đàn ông, nhưng một phụ nữ đã lặng lẽ dùng kính thiên văn để thay đổi điều đó.

Sinh năm 1750 tại Hannover, Caroline Herschel ban đầu không được định hướng trở thành nhà khoa học. Tuổi thơ của bà bị ảnh hưởng bởi bệnh thương hàn, khiến cơ thể phát triển thấp bé. Mẹ bà cũng không muốn con gái được học hành quá nhiều, chủ yếu để Caroline làm việc nhà. Thế nhưng cuộc đời bà thay đổi khi năm 1772, ở tuổi 22, Caroline sang Anh sống cùng người anh William Herschel.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hubble hé lộ hình thập giác kỳ lạ trên cực nam của Sao Thổ

Các nhà thiên văn học đã phát hiện một làn sóng khí quyển có hình dạng 10 cạnh ở cực Nam của sao Thổ, điều trước đó đã từng xuất hiện ở cực Bắc.

Các nhà khoa học theo dõi thời tiết trên sao Thổ vừa phát hiện một hình đa giác kỳ lạ bao quanh cực Nam của hành tinh này. Ở phía ngược lại, cực Bắc của hành tinh đã từng nổi bật với một luồng khí hình lục giác tối màu kéo dài ít nhất 45 năm khi Voyager của NASA bay ngang qua hành tinh khổng lồ có vành đai vào năm 1980 và 1981.

090126-mb-saturn-main.jpg
Hubble chụp được một làn sóng khí quyển 10 cạnh bao quanh cực nam của Sao Thổ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới