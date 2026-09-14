Ngày tận thế của Trái Đất: Khi Mặt Trời phình to gấp hàng chục lần

Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ biến đổi thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, và Trái Đất có thể đối mặt với số phận khủng khiếp.

Mặt Trời hiện nay có vẻ ổn định đến mức chúng ta gần như quên rằng nó cũng có một vòng đời. Nhưng ngôi sao đang cung cấp ánh sáng và sự sống cho Trái Đất thực chất mới đi được khoảng một nửa chặng đường tồn tại dự kiến của mình. Khi nguồn hydro trong lõi dần cạn kiệt, Mặt Trời sẽ bắt đầu thay đổi.

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Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ. Lúc đó, lõi ngôi sao co lại và nóng lên, trong khi các lớp khí bên ngoài phình ra dữ dội. Bán kính của Mặt Trời có thể tăng lên hàng chục, thậm chí hơn một trăm lần so với hiện nay trong những giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa.

Điều này rõ ràng là tin xấu đối với các hành tinh ở gần Mặt Trời.

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Sao Thủy gần như chắc chắn sẽ bị nuốt chửng, sao Kim cũng chịu chung số phận. Còn Trái Đất thì câu chuyện phức tạp hơn một chút. NASA cho biết, Mặt Trời khi trở thành sao khổng lồ đỏ có thể phình ra tới mức bao phủ cả quỹ đạo Trái Đất. Một số mô hình cũng cho thấy Trái Đất có thể bị kéo vào lớp khí quyển mở rộng của Mặt Trời.

Nhưng ngay cả khi Trái Đất không bị “nuốt” theo đúng nghĩa đen, sự sống trên hành tinh này cũng khó có cơ hội tồn tại đến thời điểm đó.

Mặt Trời sẽ ngày càng sáng hơn trước khi đạt tới giai đoạn khổng lồ đỏ. Theo NASA, chỉ khoảng 1–2 tỷ năm nữa, nhiệt độ Trái Đất có thể đã tăng đến mức đại dương bắt đầu bốc hơi và môi trường bề mặt trở nên không còn phù hợp với sự sống như hiện nay.

Ảnh: pmc.ncbi.nlm.nih

Và đây mới là điều thú vị: khi Trái Đất biến thành một thế giới nóng bỏng, vùng có thể tồn tại sự sống của hệ Mặt Trời sẽ dịch chuyển ra xa. Những thế giới hiện đang lạnh giá ở vùng ngoài, thậm chí một số mặt trăng của các hành tinh khổng lồ, có thể nhận được đủ nhiệt để trở nên ấm áp hơn trong một khoảng thời gian.

Sau giai đoạn khổng lồ đỏ, Mặt Trời cuối cùng sẽ trút bỏ các lớp khí bên ngoài và để lại một lõi nóng, đặc và nhỏ gọi là sao lùn trắng. Hệ Mặt Trời khi ấy sẽ không còn giống bất cứ điều gì chúng ta biết ngày nay.

Vì vậy, câu hỏi đáng sợ nhất không hẳn là “Mặt Trời có nuốt Trái Đất hay không?”, mà là: nếu nhân loại vẫn còn tồn tại sau hàng tỷ năm nữa, liệu chúng ta có còn gọi Trái Đất là nhà?