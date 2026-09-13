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Kho tri thức

Điều gì xảy ra nếu bị cá nhà táng nuốt vào bụng?

Trong bộ phim “Whalefall” sắp ra mắt, người thợ lặn bị cá nhà táng nuốt chửng. Nhưng ngoài đời, liệu một con cá nhà táng có thực sự đủ khả năng làm điều đó?

Hà Vy

Câu trả lời là: gần như không thể. Shane Gero, nhà sinh vật học đã nghiên cứu cá nhà táng hơn 20 năm cho biết, chưa từng có trường hợp nào được ghi nhận về việc con người bị loài vật này nuốt.

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Cá nhà táng là loài cá voi có răng lớn nhất thế giới. Một con đực trưởng thành có thể dài hơn 15m và có cái đầu rất lớn. Tuy nhiên, kích thước cơ thể không có nghĩa là nó có thể dễ dàng nuốt một người trưởng thành.

Một số câu chuyện về người bị cá voi nuốt từng xuất hiện trong đời thực, nhưng những trường hợp này chủ yếu nói đến cá voi lưng gù. Những con vật này có miệng rất rộng nhưng cổ họng lại không đủ lớn để nuốt một người trưởng thành. Người bị mắc vào miệng thường nhanh chóng được chúng nhả ra.

Với cá nhà táng thì lại có phần khác. Gero cho rằng về mặt kích thước, một con cá nhà táng đực cực lớn có thể có cổ họng đủ rộng để một người nhỏ con lọt qua. Nhưng đó chỉ là khả năng về mặt lý thuyết. Nếu người đó còn mang theo bình dưỡng khí và các thiết bị lặn, cơ thể sẽ lớn hơn nhiều và khả năng bị nuốt càng thấp.

Quan trọng hơn, cá nhà táng chẳng có lý do gì để ăn thịt con người. Chúng thường săn mồi ở vùng biển sâu khoảng 900 m, chủ yếu tìm những con mực và các sinh vật khác ở dưới đáy đại dương. Một người thợ lặn bằng thiết bị thông thường vốn không phải con mồi mà chúng thường gặp.

Cá nhà táng còn có một lợi thế khác: khả năng định vị bằng tiếng vang. Chúng phát ra âm thanh rồi dựa vào tiếng vọng để nhận biết những gì đang ở phía trước. Vì thế, một người thợ lặn nhiều khả năng sẽ được nhận ra là một vật thể rất khác thường chứ không phải một con mồi ngon lành.

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Cá nhà táng còn có khả năng định vị bằng tiếng vang.

Nhưng nếu chẳng may người đó vẫn lọt vào miệng cá nhà táng thì sao? Theo Gero, đây có lẽ đã là lúc tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dòng nước và những chuyển động mạnh của con vật có thể khiến người thợ lặn bị thương hoặc chết đuối ngay trong miệng.

Chưa kể cá nhà táng có thể phản ứng dữ dội với một vật thể lạ. Gero ví phản ứng này giống như khi con người vô tình nuốt phải thứ gì đó không nên nuốt: cơ thể lập tức tìm cách ho, nhả hoặc đẩy vật thể ra ngoài. Với một con vật nặng hàng chục tấn, những chuyển động như vậy có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ở trong miệng nó.

Và nếu người đó bằng cách nào đó vẫn sống sót để đi xuống dạ dày, cơ hội thoát ra cũng không sáng sủa hơn. Joy Reidenberg, chuyên gia giải phẫu so sánh tại Trường Y Icahn thuộc Mount Sinai cho biết, bên trong hệ tiêu hóa của động vật có axit và nhiều loại khí phục vụ quá trình tiêu hóa thức ăn. Đó hoàn toàn không phải môi trường mà một con vật sống có thể ở lâu, càng không phải nơi một người có thể ung dung tìm đường thoát thân.

Ngoài cá nhà táng, trong tự nhiên vẫn có những loài thực sự có thể nuốt trọn con người. Một trong số đó là trăn gấm, loài rắn dài nhất thế giới. Chúng có thể dài tới khoảng 8 m và đã có những trường hợp được ghi nhận về việc trăn gấm tấn công rồi nuốt người.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 về các trường hợp tử vong liên quan đến trăn tại Indonesia ghi nhận 17 người bị trăn gấm ăn thịt trong khoảng thời gian từ năm 1927 đến 2025. Trong một số trường hợp, nạn nhân bị con vật nuốt nguyên cơ thể.

Trăn xanh Nam Mỹ cũng có khả năng nuốt những con mồi lớn như hươu. Tuy nhiên, chúng có một “bước chuẩn bị” khác: con mồi thường đã chết trước khi được nuốt. Loài trăn này siết chặt con mồi bằng cơ thể cho đến khi nó bất động rồi mới bắt đầu ăn.

Tổng hợp (Popular Science, National Geographic)
#cá nhà táng #bị nuốt #sinh vật biển #cá voi #nguy hiểm biển

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