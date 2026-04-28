Ngày 28/4, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối

Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/4, thời tiết trên cả nước có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Bắc Bộ, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 27/4 xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Đáng chú ý, từ chiều tối 28 đến sáng 29/4, mưa gia tăng về diện và cường độ, có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to. Trong ngày 28/4, thời tiết chủ yếu có nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi xảy ra nắng nóng.

Ở Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Từ ngày 29/4, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng vào chiều tối, có mưa rào và dông rải rác; đáng lưu ý, chiều tối 28/4, mưa dông có khả năng tập trung nhiều hơn tại vùng núi phía Tây.

Các khu vực khác, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/4

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

TP HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.