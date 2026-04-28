Ngày 28/4, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối

Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Theo VOV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/4, thời tiết trên cả nước có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Bắc Bộ, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 27/4 xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Đáng chú ý, từ chiều tối 28 đến sáng 29/4, mưa gia tăng về diện và cường độ, có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to. Trong ngày 28/4, thời tiết chủ yếu có nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi xảy ra nắng nóng.

Ở Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Từ ngày 29/4, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng vào chiều tối, có mưa rào và dông rải rác; đáng lưu ý, chiều tối 28/4, mưa dông có khả năng tập trung nhiều hơn tại vùng núi phía Tây.

Các khu vực khác, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/4

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

TP HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Thời tiết ngày 24/4: Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, duy trì nền nhiệt thấp và gây mưa dông trên diện rộng.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển mát rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 20–23 độ C ở Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Riêng tại Hà Nội, từ đêm 23/4 đến sáng 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ C.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa giông dữ dội ngày 23/4

Dự báo thời tiết 23/4/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, gây mưa giông kèm nguy cơ lũ quét, lốc xoáy.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua một ngày 23/4/2026 với sự thay đổi thời tiết đột ngột khi không khí lạnh tràn về, mang theo mưa giông và làm giảm nhiệt độ đáng kể. Dự báo, nhiệt độ tại khu vực này sẽ giảm mạnh từ 5-7 độ C, phổ biến ở mức 26-28 độ C, tạo cảm giác mát mẻ hơn hẳn. Vùng núi có thể chứng kiến nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở mức 19-21 độ C, trong khi vùng đồng bằng và trung du dao động từ 21-23 độ C.

Mưa giông bao phủ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hối hả trên công trường cầu Long Thành 2, giải cứu cao tốc TP.HCM - Long Thành

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026. Công trình được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Những ngày giữa tháng 4, dưới thời tiết nắng nóng của vùng Đông Nam Bộ, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Những ngày giữa tháng 4, dưới thời tiết nắng nóng của vùng Đông Nam Bộ, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Mỗi ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026.

Mỗi ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  