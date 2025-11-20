Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về lĩnh vực giáo dục

Quốc hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận về các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận 3 dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên làm việc về các nội dung này sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc xây dựng và ban hành các luật nói trên là bước đi cần thiết để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong khi đó, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá được nêu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, nhân lực, tài chính và quản trị, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực và không gian phát triển mới cho toàn ngành giáo dục.