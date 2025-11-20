Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về lĩnh vực giáo dục

Quốc hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận về các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục.

PV

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận 3 dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên làm việc về các nội dung này sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

ret-1.jpg
Hôm nay (20/11), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục. Ảnh: Nhân dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc xây dựng và ban hành các luật nói trên là bước đi cần thiết để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong khi đó, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá được nêu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, nhân lực, tài chính và quản trị, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực và không gian phát triển mới cho toàn ngành giáo dục.

#Thảo luận luật giáo dục #Cải cách chính sách giáo dục #Quốc hội

Bài liên quan

Chính trị

Đề xuất xem xét giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng miền

Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) đề xuất cần xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng.

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM), thực tế chi phí sinh hoạt giữa đô thị với nông thôn, vùng sâu vùng xa có sự khác biệt rất rõ rệt. Tuy việc đặt vấn đề này sẽ làm cho triển khai và quản lý thuế phức tạp, khó khăn hơn nhưng mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này là giải quyết những bất cập và hướng tới một hệ thống thuế công bằng, nhân văn và phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội.

Xem chi tiết

Chính trị

Đánh thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng vàng miếng để hạn chế đầu cơ

Mục tiêu lớn nhất của chính sách thuế này không phải là tăng thu ngân sách, mà là điều chỉnh hành vi giao dịch vàng, hạn chế tình trạng đầu cơ.

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận là việc đánh thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng vàng miếng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc đánh thuế là cần thiết nhằm quản lý chặt hoạt động kinh doanh vàng, ngăn ngừa đầu cơ và thu hút nguồn lực lớn trong xã hội tham gia vào nền kinh tế.

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất quy định mức tối đa, tối thiểu giá đất để tránh phá giá, ép giá

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất quy định rõ giá đất cần có mức tối đa và tối thiểu trong khung cho phép để tránh tình trạng phá giá, bị ép giá.

Sáng 19/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

anh-chup-man-hinh-2025-11-19-luc-132100.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới