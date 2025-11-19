Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề xuất xem xét giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng miền

Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) đề xuất cần xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng.

Thiên Tuấn

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM), thực tế chi phí sinh hoạt giữa đô thị với nông thôn, vùng sâu vùng xa có sự khác biệt rất rõ rệt. Tuy việc đặt vấn đề này sẽ làm cho triển khai và quản lý thuế phức tạp, khó khăn hơn nhưng mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này là giải quyết những bất cập và hướng tới một hệ thống thuế công bằng, nhân văn và phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội.

Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) phát biểu tại nghị trường. Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) phát biểu tại nghị trường. Ảnh: Media Quốc hội.

Do vậy, nếu vì khó khăn mà không xem xét, nghiên cứu vấn đề này thì cũng không phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.

Mặt khác, để khuyến sinh, ứng phó với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh, đại biểu đề xuất cần xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các cặp vợ chồng đã sinh đủ từ hai con trở lên với tỷ lệ phù hợp, sau khi đã trừ chi phí của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Giải trình làm rõ ý kiến các đại biểu, về đề xuất giảm trừ gia cảnh theo vùng miền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc hiện nay được xác định theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao hay thấp, cũng như không phân biệt nhu cầu tiêu dùng khác nhau giữa các địa bàn.

Nếu đặt vấn đề quy định mức giảm trừ ở nông thôn thấp hơn ở đô thị thì vô hình chung chúng ta đang đánh thuế vào người có thu nhập thấp, trong khi điều kiện sống và làm việc của họ vốn đã rất khó khăn.

Thêm vào đó, việc xác định một người nộp thuế thuộc khu vực nào là vấn đề rất phức tạp, do sự dịch chuyển thường xuyên của một bộ phận lớn lao động trong nền kinh tế.

Việc xác định các mức giảm trừ theo vùng cũng gặp nhiều hạn chế: cá nhân có thể sinh sống ở một nơi, làm việc ở nơi khác, người phụ thuộc ở địa bàn khác, thu nhập lại phát sinh ở nhiều nơi… Do đó, việc thực hiện trên thực tế rất khó và không bảo đảm được tính công bằng, minh bạch.

#giảm trừ gia cảnh #thuế thu nhập cá nhân #quốc hội #tiền lương #lao động #vùng miền

Bài liên quan

Chính trị

Đề xuất quy định mức tối đa, tối thiểu giá đất để tránh phá giá, ép giá

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất quy định rõ giá đất cần có mức tối đa và tối thiểu trong khung cho phép để tránh tình trạng phá giá, bị ép giá.

Sáng 19/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

anh-chup-man-hinh-2025-11-19-luc-132100.png
Xem chi tiết

Chính trị

Có phương án đảm bảo sinh kế cho người dân khi xây dựng Cảng hàng không Gia Bình

Đối với hỗ trợ người dân bị thu hồi đất tại dự án, đại biểu cho rằng cần có phương án chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo sinh kế bền vững.

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

ĐỀ NGHỊ CÓ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Xem chi tiết

Chính trị

Chính sách đặc thù cho cán bộ đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chuyên gia, nhà khoa học, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại được hưởng 300% mức lương theo hệ số lương được hưởng.

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Dự thảo tập trung vào ba nhóm chính sách lớn. Thứ nhất, chính sách tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, các đối tác quan trọng khác và bạn bè truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm ngoại giao đa phương, chủ động đóng góp trí tuệ, nguồn lực vào giữ gìn hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển quốc tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới