Đề xuất xem xét giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng miền

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM), thực tế chi phí sinh hoạt giữa đô thị với nông thôn, vùng sâu vùng xa có sự khác biệt rất rõ rệt. Tuy việc đặt vấn đề này sẽ làm cho triển khai và quản lý thuế phức tạp, khó khăn hơn nhưng mục tiêu của việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân lần này là giải quyết những bất cập và hướng tới một hệ thống thuế công bằng, nhân văn và phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội.

Đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) phát biểu tại nghị trường. Ảnh: Media Quốc hội.

Do vậy, nếu vì khó khăn mà không xem xét, nghiên cứu vấn đề này thì cũng không phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.

Mặt khác, để khuyến sinh, ứng phó với tình trạng già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh, đại biểu đề xuất cần xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các cặp vợ chồng đã sinh đủ từ hai con trở lên với tỷ lệ phù hợp, sau khi đã trừ chi phí của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Giải trình làm rõ ý kiến các đại biểu, về đề xuất giảm trừ gia cảnh theo vùng miền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc hiện nay được xác định theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao hay thấp, cũng như không phân biệt nhu cầu tiêu dùng khác nhau giữa các địa bàn.

Nếu đặt vấn đề quy định mức giảm trừ ở nông thôn thấp hơn ở đô thị thì vô hình chung chúng ta đang đánh thuế vào người có thu nhập thấp, trong khi điều kiện sống và làm việc của họ vốn đã rất khó khăn.

Thêm vào đó, việc xác định một người nộp thuế thuộc khu vực nào là vấn đề rất phức tạp, do sự dịch chuyển thường xuyên của một bộ phận lớn lao động trong nền kinh tế.

Việc xác định các mức giảm trừ theo vùng cũng gặp nhiều hạn chế: cá nhân có thể sinh sống ở một nơi, làm việc ở nơi khác, người phụ thuộc ở địa bàn khác, thu nhập lại phát sinh ở nhiều nơi… Do đó, việc thực hiện trên thực tế rất khó và không bảo đảm được tính công bằng, minh bạch.